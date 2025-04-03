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В Киеве на аукцион выставят недостроенную детскую клинику: стартовая цена 7,5 млн. грн.
15 апреля пройдет онлайн-аукцион по приватизации недостроенной детской уронефрологической клиники в Киеве.
Об этом сообщает пресс-служба Фонда госимущества.
Что известно об объекте
Объект незавершенного строительства – детская уронефрологическая клиника на 80 коек, принадлежащая ГУ "Институт урологии имени академика О.Ф. Возианова НАМН Украины".
Стартовая цена – 7,5 млн грн (без НДС).
Объект площадью 3943,5 м² находится в центре города Киева (ул. Обсерваторная 3/1), рядом с удобной транспортной развязкой и социальной инфраструктурой.
Высота строения составляет 16,5 м. Фундамент выполнен в виде ленты из железобетона, наружные стены – кирпичные, а межэтажные перекрытия – железобетонные. Полы на перекрытиях покрыты цементом, а кровля – рубероидом.
Уровень строительной готовности 54,5%.
Земельный участок, на котором расположен объект приватизации, не является предметом купли-продажи, поэтому вопрос землепользования покупатель решает самостоятельно в установленном действующим законодательством порядке после перехода к покупателю права собственности на объект приватизации. Отмечается, что площадь земельного участка – 0,6266 га.
Предложения принимаются до 20:00 14 апреля.
Напомним, ранее Фонд государственного имущества Украины объявил о приватизационном аукционе по продаже Ивано-Франковского научно-исследовательского и проектного института землеустройства.