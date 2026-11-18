С 18 ноября на левом берегу Киева приступят к монтажу запорной арматуры для строительства резервных систем теплоснабжения. Для проведения работ придется временно отключить участок тепломагистрали, из-за чего часть жилых и нежилых построек останется без отопления. В городских властях обещают выполнить работы как можно скорее, чтобы сократить перерыв в подаче тепла.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на прессслужб в КГГА.

Кто останется без отопления

В период выполнения монтажных работ без теплоснабжения временно останется часть жилых, ведомственных и других зданий Левобережного массива.

Необходимость отключения связана с технологическими особенностями работ: строителям нужно выполнить врезку защелок в тепломагистраль.

В городской администрации отмечают, что этот этап строительства приходится проводить уже во время отопительного сезона.

Когда возобновят подачу тепла

Вопросы организации работ были вынесены на рассмотрение городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Это должно обеспечить координацию между всеми вовлеченными сторонами.

Монтаж планируют завершить в кратчайшие сроки, чтобы минимизировать перерыв в теплоснабжении и как можно скорее возобновить подачу тепла в здания.

В сообщении КГГА конкретные адреса домов, которые временно останутся без отопления, а также точные сроки восстановления теплоснабжения не указаны.

Отопительный сезон в столице начался еще 16 октября – Киев сделал это первым в Украине.

На первом этапе тепло начали подавать в учреждения социальной сферы (больницы, школы и детские сады), которые подключали по индивидуальным заявкам их руководителей.

Напомним, в Киеве планируют ввести более 1,5 ГВт дополнительной тепловой генерации, в частности, за счет строительства резервных котельных, однако это будет происходить уже во время отопительного сезона. Завершение работ по текущим оценкам потребует около двух месяцев.