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В Киеве на одной из подстанций произошла авария: когда возобновят подачу электричества

В Киеве на одной из подстанций произошла авария: когда возобновят подачу электричества
Фото: ДТЭК

10 января часть домов в Деснянском районе Киева (Троещина) осталась без света из-за аварии на подстанции.

Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК.

Там подчеркнули, что специалисты уже работают над ликвидацией и делают все возможное, чтобы вернуть свет как можно скорее.

По предварительным оценкам, ожидать возобновления энергоснабжения стоит ориентировочно в 09.00 часов.

Заметим, что ночью в Киеве дважды объявляли воздушную тревогу. Впервые она продолжалась 18 минут (с 02:01 до 02:19), а второй – 20 минут (с 04:52 до 05:12). В городе работала ПВО.

Известно, что в Соломенском районе зафиксировано попадание обломков вражеского БпЛА в многоэтажку. Повреждены окна, 6 авто.

Обновлено

По состоянию на 09.30 удалось вернуть свет в Деснянский район Киева. Электроснабжение восстановлено для 68 000 семей.

Автор:
Татьяна Гойденко