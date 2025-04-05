В Киеве на выходных остановят движение поездов метро между станциями "Лесная" и "Днепр" и перекроют проспект на Виноградаре

5 и 6 апреля движение поездов между станциями Святошинско-Броварской линии Киевского метрополитена "Лесная" и "Днепр" остановят из-за ремонта Дарницкого путепровода. Также для строительства метро на Виноградаре с 5 апреля 2025 года закроют движение частью проспекта Европейского Союза от проспекта Василия Порика до проспекта Свободы.

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Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

В Киеве приостановят на два дня движение между станциями метро "Лесная" и "Днепр"

Отмечается, что в эти выходные на Дарницком путепроводе будут демонтировать балки пролетных строений. Следовательно, для безопасности пассажиров наземные станции метро от "Лесной" до "Днепра" будут закрыты.

Зато дублирующим маршрутом будут курсировать а автобусы № 1М. с интервалом движения к 10 мин:

в направлении от станции метро "Лесная" до "Арсенальной" — вдоль Броварского проспекта, Днепровского спуска, Аллеи Героев Крут, далее по улице Ивана Мазепы до станции метро "Арсенальная";

в обратном направлении – по тому же маршруту, кроме отрезка между станциями метро "Дарница" – "Черниговская". Транспорт будет двигаться через улицу Андрея Малышко.

Также увеличат количество трамваев №№8, 27 и автобусов №118.

Поезда будут двигаться между станциями "Академгородок" и "Арсенальная" соответственно к графику движения выходного дня

В КГГА отмечают, что с 7 апреля станции метро от "Лесной" до "Днепра" будут работать в обычном режиме.

В Киеве закроют движение по части проспекта на год

В Киеве для строительства метро на Виноградаре с 5 апреля 2025 года закроют движение частью проспекта Европейского Союза от проспекта Василия Порика до проспекта Свободы.

Сообщается, что во время выполнения работ транспорт будет курсировать по временной схеме организации дорожного движения, которую предварительно утвердят с Управлением патрульной полиции в г. в Киеве. Об изменениях в работе наземного пассажирского транспорта, курсирующего по проспекту Европейского Союза, в КГГА обещают сообщить дополнительно.

Киевлян и гостей столицы просят учитывать ограничения при планировании маршрута.