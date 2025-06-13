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В Киеве началась реконструкция аварийного канализационного коллектора: где перекроют движение

ограничение движения
На Дарнице стартовали работы по модернизации канализации / Freepik

С 13 июня 2025 года Киевводоканал стартует с масштабной реконструкцией Позняковского канализационного коллектора в Дарницком районе столицы. Проект включает прокладку новых труб, санацию аварийных участков и обустройство технологических площадок. В связи с работами частично ограничат движение транспорта до конца года.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба КГГА.

Ремонт канализационного коллектора

В Киеве началась капитальная реконструкция Позняковского канализационного коллектора по улице Здолбуновской в Дарницком районе.

В рамках проекта запланировано:

  • обустройство строительной площадки на пересечении улиц Ревуцкого, Здолбуновской и Уютной;
  • сооружение технологических шахт;
  • прокладка новых труб;
  • модернизация аварийных участков коллектора.

Работы направлены на улучшение надежности канализационной инфраструктуры района.

В связи с работами временно ограничат движение транспорта на пересечении улиц Ревуцкого и Здолбуновской, а также частично изменят направление движения по ул. Уютный.

Работы продлятся до 31 декабря 2025 года.

Напомним, Киев инвестировал более 900 миллионов гривен из городского бюджета в восстановление жилых домов, которые получили повреждения в результате вражеских обстрелов. Из 36 наиболее пострадавших зданий уже завершен капитальный ремонт 24, еще 12 находятся в процессе восстановления.

Автор:
Ольга Опенько