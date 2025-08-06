В Киеве перестали падать арендные ставки в офисах – впервые с начала войны

Война, пандемия коронавируса привели к понижению доходной части у большинства управляющих компаний офисной недвижимости при сохранении обязательств перед контрагентами, фондом оплаты труда персонала, налоговыми вычетами. В июле 2025 года ситуация начала меняться.

После продолжительного падения цен на аренду в бизнес-центрах Киева впервые за время войны стабилизировались ставки. Об этом пишет Delo.ua со ссылкой на исследование UTG.

За более чем три года вторжения значительно возросла нагрузка на арендаторов, учитывая удорожание коммунальных платежей, необходимость покупки генераторов или потери электроэнергии или рабочего времени из-за тревог, а также с ними и OPEX из-за роста вакантности и распределения эксплуатационных платежей на меньшее количество операторов.

Однако бизнес постепенно адаптировался, а ставки аренды впервые с начала войны прекратили понижение.

Арендные ставки стабилизировались.Инфографика: UTG

По подсчетам аналитиков UTG, в июле 2025 года аренда за 1 кв. метр обходилась в классе "А" = $17,2, в классе "В" = $11,9, в классе "С" = $9,8 (без учета НДС, OPEX, КП, BOMA)

В то же время тренд к экономии продолжается – арендаторы оптимизируют занимаемые площади, рассматривают предложения в отдаленных от центра районах, переводят сотрудников из арендованных помещений в собственную административную недвижимость. Практика труда мужчин из дома, начатая во время короновируса, сейчас углубилась и распространилась из-за угрозы мобилизации работниками ТЦК. Поэтому средневзвешенная вакантность в бизнес-центрах Киева к середине 2025 года составляет: «А» = 28,2%, «В» = 20,5%, «С» = 14,2%.

Отрицательно влияет на рынок офисной недвижимости также сокращение представленных в Украине международных компаний и их представительств (основных потребителей профессиональной офисной недвижимости).

Большинство вышедших из Украины международных финансовых учреждений или значительно сокративших административный персонал после мирового экономического кризиса 2008 года, и так и не вернулись в страну.

С февраля 2022-го из-за военных действий большинство стран мира поставили Украину на паузу в выходе на рынок новых брендов, а существующие представительства сокращают или релоцируют.

Количество международных представительств в Украине резко сократилось во время войны. Инфографика: UTG

Тем не менее, спрос на офисы растет благодаря военным компаниям. Сегодня Украина становится настоящим полигоном по тестированию ноу-хау и передовым современным системам вооружения, а мировые компании – гиганты из сферы ОПК запускают или ведут переговоры об открытии в стране совместных производственных мощностей, заводов, научно-исследовательских центров, административно-офисных представительств.

Среди таких примеров: Германия (компании «Rheinmetall», «KMW»), Турция («Baykar»), Норвегия («Kongsberg»), Латвия («Atlas Aerospace»), Великобритания («BAE Systems»), США («Northrop Grumman»), Дания, Франция Вовлечены в данный процесс. Они открывают локальные офисы и создают новые рабочие места", - подчеркнули в компании.

Также лояльность международной общественности к Украине сохраняется, а возможное вступление в состав НАТО и ЕС, вероятно, приведет к появлению и развитию в стране новых международных организаций, предприятий, брендов, особенно закрывшихся и полностью покинувших территорию РФ.

Ранее Delo.ua писало, что офисный рынок потерял рекордное количество площадей в I квартале 2025 года.

Больше о том, что происходит на рынке в I полугодии 2025 года читайте в статье "Как меняется рынок офисной недвижимости: 5 новых трендов".