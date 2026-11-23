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В Киеве почти на три недели ограничили движение трамвая №16: когда оно не будет курсировать
В Киеве с 23 ноября по 11 декабря 2026 года будут временно приостанавливать движение трамваев №16 из-за ремонта путей на улице Героев Днепра. Ограничения будут действовать только по будням с 9:30 до 16:00. Для перевозки пассажиров увеличат количество трамваев на маршруте №11.
Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщения Киевской городской государственной администрации.
По информации КП "Киевпасстранс", временные изменения связаны с проведением ремонтных работ на трамвайных путях.
Когда не будет курсировать трамвай №16
В течение указанного периода трамваи №16 не будут курсировать с понедельника по пятницу с 9:30 до 16:00. В другие часы и выходные дни маршрут будет работать в обычном режиме.
Чтобы обеспечить перевозку пассажиров во время ремонтных работ, "Киевпасстранс" увеличит количество трамваев на маршруте №11.
Чтобы частично компенсировать отсутствие трамваев №16, "Киевпасстранс" увеличит количество подвижного состава на маршруте №11.
Пассажирам рекомендуют учитывать временные изменения при планировании поездок.
Напомним, 17 ноября в Киеве полностью возобновили движение трамваев и троллейбусов после временного прекращения работы наземного электротранспорта из-за сложной ситуации в энергосистеме. Тогда на маршруты вернулись 39 троллейбусных и 17 трамвайных маршрутов.