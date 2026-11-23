В Киеве с 23 ноября по 11 декабря 2026 года будут временно приостанавливать движение трамваев №16 из-за ремонта путей на улице Героев Днепра. Ограничения будут действовать только по будням с 9:30 до 16:00. Для перевозки пассажиров увеличат количество трамваев на маршруте №11.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщения Киевской городской государственной администрации.

По информации КП "Киевпасстранс", временные изменения связаны с проведением ремонтных работ на трамвайных путях.

Когда не будет курсировать трамвай №16

В течение указанного периода трамваи №16 не будут курсировать с понедельника по пятницу с 9:30 до 16:00. В другие часы и выходные дни маршрут будет работать в обычном режиме.

Чтобы обеспечить перевозку пассажиров во время ремонтных работ, "Киевпасстранс" увеличит количество трамваев на маршруте №11.

Чтобы частично компенсировать отсутствие трамваев №16, "Киевпасстранс" увеличит количество подвижного состава на маршруте №11.

Пассажирам рекомендуют учитывать временные изменения при планировании поездок.

Напомним, 17 ноября в Киеве полностью возобновили движение трамваев и троллейбусов после временного прекращения работы наземного электротранспорта из-за сложной ситуации в энергосистеме. Тогда на маршруты вернулись 39 троллейбусных и 17 трамвайных маршрутов.