В результате российских обстрелов Киева 19 и 20 ноября повреждены восемь объектов культурного наследия и знаковых достопримечательностей столицы. Среди них — мост имени Евгения Патона, Михайловский Златоверхий собор, Пейзажная аллея и здание посольства Нидерландов.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение Департамента охраны культурного наследия КГГА.

По результатам предварительного обследования повреждения разной степени зафиксировали на следующих объектах:

Мост имени Евгения Патона – автомобильный мост через Днепр, введенный в эксплуатацию в 1953 году. Имеет статус памятки архитектуры, градостроительства, науки и техники местного значения.

Михайловский Златоверхий собор — главный храм одноименного монастыря, построенный в 1997–1998 годах на месте разрушенной в 1930-х годах святыни XII века.

Здание Киевского городского бюро технической инвентаризации на улице Трехсвятительской, 4-Б, В — бывшая гостиница для паломников Михайловского монастыря, памятник архитектуры местного значения.

Главный корпус Украинского государственного университета имени Михаила Драгоманова – здание 1970-х годов в стиле советского модернизма.

Дом Нечаевых (Дом Вишневского) на Контрактовой площади, 7 — один из старейших сохранившихся жилых домов Подола, построенный в 1798 году.

Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне — взрывная волна повредила остекление помещений музея у подножия монумента "Родина-мать".

Пейзажная аллея – ландшафтное пространство в пределах охранной зоны Софии Киевской, обустроенное на месте оборонных валов Верхнего города X–XIII веков.

Здание посольства Королевства Нидерландов на Контрактовой площади, 7 – часть исторической застройки Подола.

Последствия обстрелов еще оценивают

В настоящее время на поврежденных объектах работают профильные службы, специалисты по охране культурного наследия и экспертные комиссии.

Они проводят первичное обследование построек, фиксируют повреждения и составляют соответствующие акты.

Окончательные масштабы разрушений пока не установлены. Информация о состоянии объектов будет дополняться по результатам дальнейших обследований.

Напомним, в результате российской баллистической атаки 20 ноября в Киеве повреждены три автомобильных моста. Речь идет о Подольско-Воскресенском, Дарницком и Южном мостах. Из-за последствий обстрела движение между берегами столицы было затруднено.