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В Киеве после обстрелов повреждены мост Патона, Михайловский собор и еще шесть памятников
В результате российских обстрелов Киева 19 и 20 ноября повреждены восемь объектов культурного наследия и знаковых достопримечательностей столицы. Среди них — мост имени Евгения Патона, Михайловский Златоверхий собор, Пейзажная аллея и здание посольства Нидерландов.
Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение Департамента охраны культурного наследия КГГА.
По результатам предварительного обследования повреждения разной степени зафиксировали на следующих объектах:
Мост имени Евгения Патона – автомобильный мост через Днепр, введенный в эксплуатацию в 1953 году. Имеет статус памятки архитектуры, градостроительства, науки и техники местного значения.
Михайловский Златоверхий собор — главный храм одноименного монастыря, построенный в 1997–1998 годах на месте разрушенной в 1930-х годах святыни XII века.
Здание Киевского городского бюро технической инвентаризации на улице Трехсвятительской, 4-Б, В — бывшая гостиница для паломников Михайловского монастыря, памятник архитектуры местного значения.
Главный корпус Украинского государственного университета имени Михаила Драгоманова – здание 1970-х годов в стиле советского модернизма.
Дом Нечаевых (Дом Вишневского) на Контрактовой площади, 7 — один из старейших сохранившихся жилых домов Подола, построенный в 1798 году.
Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне — взрывная волна повредила остекление помещений музея у подножия монумента "Родина-мать".
Пейзажная аллея – ландшафтное пространство в пределах охранной зоны Софии Киевской, обустроенное на месте оборонных валов Верхнего города X–XIII веков.
Здание посольства Королевства Нидерландов на Контрактовой площади, 7 – часть исторической застройки Подола.
Последствия обстрелов еще оценивают
В настоящее время на поврежденных объектах работают профильные службы, специалисты по охране культурного наследия и экспертные комиссии.
Они проводят первичное обследование построек, фиксируют повреждения и составляют соответствующие акты.
Окончательные масштабы разрушений пока не установлены. Информация о состоянии объектов будет дополняться по результатам дальнейших обследований.
Напомним, в результате российской баллистической атаки 20 ноября в Киеве повреждены три автомобильных моста. Речь идет о Подольско-Воскресенском, Дарницком и Южном мостах. Из-за последствий обстрела движение между берегами столицы было затруднено.