В Киеве приступили к демонтажу незаконных рекламных конструкций на левом берегу: что известно

С 12 по 16 мая коммунальщики будут убирать рекламные конструкции и вывески без разрешений, установленных с нарушением закона на левобережной части столицы.

Об этом сообщает КГГА.

Составление рекламного пространства

В Киеве продолжается демонтаж незаконных рекламных конструкций, размещенных без документов, на таких локациях как улица Бориспольская, улица Никольско-Слободская и проспект Романа Шухевича.

Специалисты убирают:

рекламные конструкции на фасадах построек;

баннеры;

панно и вывески, нарушающие правила.

Целью этой работы является упорядочение рекламного пространства столицы и обеспечение безопасности.

В КГГА отмечают, что незаконно установленные рекламные элементы не только вредят архитектурному облику города, но и могут создавать риски, в том числе препятствовать обзорности или быть опасными во время сильного ветра или непогоды.

Выполнение работ осуществляется в соответствии с утвержденным дизайн-кодом, регламентирующим размещение наружной рекламы и вывесок. В случае игнорирования предупреждений со стороны собственников демонтаж производится принудительно.

Согласно законодательству, все конструкции, размещенные снаружи, должны быть установлены согласно оформленному документу и соответствовать правилам размещения рекламных средств и вывесок в Киеве.

"Соблюдение правил размещения рекламы – важный шаг к безопасной и эстетической городской среде", — подчеркнул директор КП "Киевреклама" Петр Старовойтов.

Напомним, в течение первого квартала 2025 года Госпродпотребслужба проверила более 5,3 тысяч рекламоносителей и выявила более тысячи нарушений рекламного законодательства. Были наложены штрафные санкции на 2,6 млн грн.