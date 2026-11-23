В Киеве строят шесть объектов резервного теплоснабжения в зоне Дарницкой ТЭЦ. Впереди — подключение к сетям и запуск, после чего у 80% местных домов будет альтернативный источник тепла уже до конца года.

Как пишет Dilo, об этом сообщил глава Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины Иван Федоров.

"Часть уже на завершающей стадии, но впереди еще подключение сетей и ввод в эксплуатацию. Цель – до конца года создать возможность обеспечения резервным теплом 80% домов", - пояснил он.

Защита энергетики Киевщины

Агентство планирует завершить строительство защитных сооружений на подстанциях Киевщины. Министерство уже приняло решение о передаче недостроенных объектов, однако агентство ожидает соответствующие акты от Киевской областной военной администрации.

После передачи проведут аудит, определят подрядчиков и продолжат работу. В зависимости от готовности сооружений завершение строительства может занять от трех недель до четырех месяцев.

Что еще планируют сделать

По словам Федорова, Агентство восстановления распределяет работу по принципу 80% на неотложные проблемы и 20% на стратегические решения.

За последние 2,5 месяца ведомство проверило региональные службы. Аудит выявил разницу в эффективности их работы, нереалистичных графиках строительства и отсутствии единого оперативного контроля.

Теперь за строительством объектов следят с помощью цифровой системы. Она показывает готовность работ, использование денежных средств, темпы строительства и проблемы.

Параллельно агентство готовит инфраструктуру к следующей зиме. По оценке ведомства строительство защиты энергетических объектов занимает 6–8 месяцев, поэтому подготовку нужно начинать заранее.

Также идет зимнее содержание дорог, готовятся ремонты автодорог и строительство мостов.

Ранее сообщалось, что правительство обязало Киев активизировать децентрализацию теплоснабжения на ключевых ТЭЦ. В частности, на Дарницкой ТЭЦ должна появиться распределенная энергосистема.