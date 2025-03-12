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В Киеве разрешили движение транспорта по Южному мосту с левого на правый берег

Южный мост
Фото: videoprobki.ua

После консультаций с военными Совет обороны Киева разрешил движение транспорта по Южному мосту с левого на правый берег.

Об этом   сообщил   мэр столицы Виталий Кличко.

В то же время движение по Южному мосту с правого на левый берег пока останется закрытым, кроме проезда для экстренных и аварийных служб, общественного транспорта, транспортных средств военного назначения, транзитного грузового транспорта.

По словам Кличко, также частично снимут ограничение движения автотранспорта во время воздушной тревоги по Подольскому мостовому переходу и Дарницкому железнодорожному мосту. На время тревоги на этих мостах будет закрываться только одна полоса в направлении с левого на правый берег.

Как сообщил Кличко, теперь без ограничений транспорт будет двигаться:

  • Северным мостом;
  • мостом Метро;
  • мостом Патона;
  • Дарницким железнодорожным мостом (кроме одной полосы);
  • Подольским мостовым переходом (кроме одной полосы);
  • Южным мостом – с левого на правый берег.

Отметим, в Киеве перекрыли частное автомобильное движение по Южному мосту с 22 июня 2022 года. Движение по нему было разрешено только для спецтранспорта экстренных и аварийных служб, общественного транспорта, транзитного грузового транспорта, а также авто со специальными пропусками.

Автор:
Светлана Манько