В Киеве разрешили ресторанам и кафе устанавливать летние площадки с 1 апреля

Кафе и рестораны в Киеве могут устанавливать летние площадки с 1 апреля.

Об этом сообщает "Ревет и стонет ресторатор".

Отмечается, что юрист Евгений Комаров сообщил, что 10 февраля он написал письмо в Департамент градостроительства и архитектуры Киевской городской государственной администрации с запросом разрешить размещать летние площадки в Киеве с 1 апреля вместо 1 мая независимо от погоды. Комиссия приняла положительное решение.

Условия для установки летних площадок

Согласно решению КГГА:

Летние площадки можно монтировать с 1 апреля, если есть договор о долевом участии в благоустройстве и уплачен соответствующий взнос.

О начале работ необходимо уведомить Департамент территориального контроля города Киева соответствующим письмом.

Какие требования

При установке летних площадок ресторанам и кафе следует учитывать следующие требования:

площадки можно устанавливать исключительно у стационарных (капитальных) заведений;

ширина для прохода пешеходов должна быть не менее 1,8 м;

размещение площадки не должно препятствовать свободному движению пешеходов;

площадки можно располагать исключительно в пределах фасада стационарного (капитального) заведения с сохранением свободных проходов во входные (въездные) ворота домов;

площадки должны быть размещены без вмешательства в несущие конструкции здания, легко демонтироваться при необходимости проведения работ, связанных с эксплуатацией и ремонтом здания или коммунальных сетей;

в пределах открытых (летних) площадок могут быть установлены только столики, кресла, скамейки, светильники, декоративные элементы, зонты, урны для мусора, цветочные и ландшафтные композиции, специальное оборудование для кафе для регулировки температурного режима, программа для автоматизации ресторана; холодильное оборудование для летних площадок;

оборудование для кафе для регулировки температурного режима, программа для автоматизации ресторана; холодильное оборудование для летних площадок; площадки не должны препятствовать доступу для лиц с ограниченными физическими возможностями и маломобильными группами населения;

осветительные приборы (светильники, фонари и т.п.) устанавливаются только в пределах площадки таким образом, чтобы не ослеплять пешеходов, водителей и не освещать окна жителей близлежащих жилых домов;

по периметру ограждения летних площадок допускается устройство легких сборно-разборных конструкций высотой до метра, в которых могут быть оформлены цветочные композиции, светильники;

запрещается размещать площадки с закрытием аутентичных элементов архитектуры фасадов, в частности, мозаики, элементов лепнины, колонн, ротонд, пилястр и т.п.;

солнцезащитные элементы летних площадок могут быть в виде навесных маркиз, крепящихся к фасаду или на опорах у фасада, или навесов во фронтальных пределах фасада при условии, если они не перекрывают декоративные элементы фасадов;

на летних площадках запрещается установка сцен, эстрад, танцевальных площадок, грилей и мангалов;

на летних площадках, расположенных в пределах жилой застройки города, запрещается использовать живую музыку и звуковоспроизводящую аппаратуру;

площадки, размещаемые со стороны проезжей части, должны быть защищены от случайного наезда автотранспорта;

Заметим, что ресторанный бизнес сейчас переживает не лучшие времена. Платежеспособность падает, и людей с деньгами на все заведения не хватает. Так, в Киеве за год закрылись 120 ресторанов и кафе из-за войны и отсутствия клиентов. А во Львове в центре закрывают более полусотни ресторанов, а по прогнозам экспертов, после зимы перечень закрытий и увольнений в сфере гостеприимства будет гораздо больше.