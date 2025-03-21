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В Киеве стартовали тендеры на ремонт пешеходного моста и перехода: какой бюджет работ
В Киеве объявлены тендеры на проведение текущего ремонта двух объектов – пешеходного моста по ул. Николая Голого и пешеходного перехода на Столичном шоссе возле СТО-3.
Об этом сообщает прессслужба "Киевавтодоргород".
Какие объекты отремонтируют
- Пешеходный мост на ул. Николая Голего был построен в 2004 году. С тех пор капитальный ремонт не производился, что привело к образованию дефектов в несущих конструкциях. Задержка ремонта может привести к дальнейшему разрушению отдельных элементов и всей постройки.
Ожидаемая стоимость закупки – 48,47 млн. грн. Подрядчика изберут по результатам процедуры закупки.
- Пешеходный переход на Столичном шоссе у СТО-3 был построен в 2006 году. Отсутствие капитального ремонта привело к возникновению дефектов в несущих конструкциях. Своевременное проведение текущего ремонта поможет предотвратить дальнейшую деградацию сооружения.
Ожидаемая стоимость закупки – 39,26 млн грн. Подрядчика определят по результатам процедуры закупки.
О ремонтных работах
На обоих искусственных сооружениях проект предусматривает ремонт:
- пролетных строений;
- опор;
- пешеходной части сооружения;
- лестницы.
На пешеходном мосту по ул. Николая Голего также предусмотрен ремонт лифтовых шахт.
Прием предложений продлится до 29 марта 2025 года.
Улучшение транспортной инфраструктуры в Киеве
Напомним, в Киеве также обновляют два важных объекта транспортной инфраструктуры — путепроводов на Оболони.
Кроме того, сейчас на Подоле идет ремонт путепровода на улице Новоконстантиновской и обновление трамвайных путей на улице Глубочицкой. Работы выполняют поэтапно, чтобы обеспечить движение транспорта в обоих направлениях.
Движение легковых автомобилей и городского пассажирского транспорта общего пользования Подольским мостовым переходом через реку Днепрразрешили с 1 декабря 2024 года.
Кроме того, запланированремонт моста через Десенко.