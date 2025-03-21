В Киеве стартовали тендеры на ремонт пешеходного моста и перехода: какой бюджет работ

В Киеве объявлены тендеры на проведение текущего ремонта двух объектов – пешеходного моста по ул. Николая Голого и пешеходного перехода на Столичном шоссе возле СТО-3.

Як забезпечити розвиток і стійкість компаній: досвід TERWIN, NOVUS, Arcelor Mittal, СК ІНГО та 40 інших провідних топменеджерів та державних діячів. 11 квітня на Business Wisdom Summit дізнайтесь, як бізнесу адаптуватися до нових регуляторних вимог, реагувати на зміни та залучати інвестиції у нинішніх умовах. Реальні кейси від лідерів українського бізнесу. Забронировать участие

Об этом сообщает прессслужба "Киевавтодоргород".

Какие объекты отремонтируют

Пешеходный мост на ул. Николая Голего был построен в 2004 году. С тех пор капитальный ремонт не производился, что привело к образованию дефектов в несущих конструкциях. Задержка ремонта может привести к дальнейшему разрушению отдельных элементов и всей постройки.

Ожидаемая стоимость закупки – 48,47 млн. грн. Подрядчика изберут по результатам процедуры закупки.

Пешеходный переход на Столичном шоссе у СТО-3 был построен в 2006 году. Отсутствие капитального ремонта привело к возникновению дефектов в несущих конструкциях. Своевременное проведение текущего ремонта поможет предотвратить дальнейшую деградацию сооружения.

Ожидаемая стоимость закупки – 39,26 млн грн. Подрядчика определят по результатам процедуры закупки.

О ремонтных работах

На обоих искусственных сооружениях проект предусматривает ремонт:

пролетных строений;

опор;

пешеходной части сооружения;

лестницы.

На пешеходном мосту по ул. Николая Голего также предусмотрен ремонт лифтовых шахт.

Прием предложений продлится до 29 марта 2025 года.

Улучшение транспортной инфраструктуры в Киеве

Напомним, в Киеве также обновляют два важных объекта транспортной инфраструктуры — путепроводов на Оболони.

Кроме того, сейчас на Подоле идет ремонт путепровода на улице Новоконстантиновской и обновление трамвайных путей на улице Глубочицкой. Работы выполняют поэтапно, чтобы обеспечить движение транспорта в обоих направлениях.

Движение легковых автомобилей и городского пассажирского транспорта общего пользования Подольским мостовым переходом через реку Днепрразрешили с 1 декабря 2024 года.

Кроме того, запланированремонт моста через Десенко.