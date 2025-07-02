В Киеве уже восстановили 130 учебных заведений, поврежденных в результате российских обстрелов

Киев продолжает восстанавливать образовательную инфраструктуру, пострадавшую от российских атак. С 24 февраля 2022 года до 1 июля 2025 года повреждения получили 195 учебных заведений. Из них 130 объектов уже восстановили, еще на 65 продолжаются ремонтные работы.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сайт Киевского городского совета.

"130 объектов уже восстановили, а на 65 работы продолжаются. Только в июне от атак врага были повреждены еще 38 образовательных заведений. Преимущественно фасады, окна, двери, а в отдельных случаях – кровли. Сейчас эти заведения обследуют специалисты КП "Киевэкспертиза", – сообщил заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский.

По его словам, эти заведения обследуют специалисты КП "Киевэкспертиза" и готовят соответствующую проектно-сметную документацию. Далее Киевсовет выделит средства из резервного фонда на ремонтные работы.

Сколько учебных заведений было повреждено?

Среди поврежденных объектов:

75 заведений дошкольного образования (из них 1 частное);

87 учреждений общего среднего образования (из них 4 частных);

16 специальных заведений;

2 внешкольных учреждения;

1 межшкольный учебно-производственный комбинат;

9 заведений профессионального (профессионально-технического) образования;

4 колледжа;

1 заведение высшего образования.

Мондриевский отметил, что, несмотря на войну, Киев не останавливается в восстановлении школ и садиков. Власти столицы оперативно реагируют на последствия обстрелов, чтобы дети имели возможность учиться в безопасной и комфортной среде.

Напомним, с 1 января по 25 июня 2025 года из городского бюджета Киева выплачено 45 млн 360 тыс. грн помощи жителям столицы, пострадавшим от вражеских атак.