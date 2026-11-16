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В Киеве в результате российской атаки уничтожен склад известной сети ресторанов

уничтожен состав сети ресторанов Гусовских
Последствия удара по складу сети "Рестораны Гусовских"/Фото: facebook.com/yevgen.gusovskyy

16 ноября россияне вторично ударили по складу киевской сети "Рестораны Гусовских". На этот раз объект полностью уничтожен.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на заявление совладельца сети Евгения Гусовского.

Он рассказал, что это уже не первый "прилет" по складу, но на этот раз спасать после обстрела уже нечего.

"Вновь прилет в наш состав от "северного соседа". В прошлый раз еще было что спасать. В этот раз ничего не осталось, даже алюминий превратился в лужу", - говорится в заявлении Гусовского.

О сети

"Рестораны Гусовских" - киевская ресторанная сеть, основанная братьями Сергеем и Евгением Гусовскими. Компания работает на ресторанном рынке столицы с 2001 года и объединяет заведения с разными гастрономическими концепциями: итальянской, неаполитанской и грузинской кухнями.

Одним из известнейших заведений сети является итальянская остерия Osteria Pantagruel, которая открылась еще в 1995 году и стала первым ресторанным проектом братьев. В 2025 году заведение отметило 30-летие работы.

Напомним, в сентябре в результате российской атаки в Киеве был уничтожен состав сети ресторанов японской кухни "Сушия" вместе с товарными запасами и упаковкой.

Автор:
Татьяна Ковальчук

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