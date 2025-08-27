Запланована подія 2

В Киеве восстановлено почти 70% поврежденных войной школ и детсадов

Школа
Выбиты окна столичной гимназии №154 в результате атаки РФ на Киев 8 мая, 2023 г. Фото: Общественное

В Киеве активно ремонтируют поврежденные российскими обстрелами школы и детсады. Всего на сегодняшний день уже восстановлено почти 70% из них.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский.

По его словам, в 2024-2025 годах было завершено восстановление 168 учебных заведений, включая школы, детские сады и внешкольные учреждения. Пока еще на 45 объектах продолжаются ремонтные работы, а остальные заведения находятся на стадии проектирования или ожидания финансирования.

"Киевляне хорошо помнят два трагических дня лета - 17 и 31 июля. Именно тогда в столице погибло наибольшее количество людей и разрушилось наибольшее количество домов и учреждений. В частности, 47 учебных заведений. Не все они восстановлены, ведь этот процесс требует времени и прохождения необходимых процедур. В то же время, чтобы во всех школах начался обучение» – уточнил Валентин Мондриевский.

Всего с начала полномасштабного вторжения повреждения получили 245 столичных учебных заведений. Работы по восстановлению выполняются за счет городского бюджета и при поддержке международных партнеров.

В первую очередь, ремонтируют крыши, окна, системы отопления и водоснабжения, чтобы обеспечить надлежащие условия для учеников и педагогов.

В КГГА добавили, что параллельно с восстановлением зданий идет обустройство укрытий, обновление учебных кабинетов и спортивной инфраструктуры.

Напомним, в Киеве с 24 февраля 2022 года до 1 июля 2025 года повреждения получили 195 учебных заведений. Из них 130 объектов уже восстановили, еще на 65 продолжаются ремонтные работы.

Автор:
Татьяна Бессараб