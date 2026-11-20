В Киеве днем возобновили движение с правого на левый берег по Подольскому мостовому переходу. Утром проезд в этом направлении ограничили из-за повреждения конструкций сооружения в результате удара баллистическими ракетами.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение мэра Виталия Кличко.

В то же время во время атаки получил повреждения и Дарницкий мост. Специалисты обследуют оба сооружения, чтобы определить масштабы разрушений и оценить их состояние.

Кроме того, зафиксировано попадание в одну из частей Южного моста. Движение этой переправой, как и в предыдущие дни, остается ограниченным.

Городские службы продолжают работать над ликвидацией последствий атаки. Их задача — как можно скорее устранить повреждения и обеспечить безопасное движение по транспортной инфраструктуре столицы.

Напомним, в результате российской баллистической атаки 20 ноября в Киеве повреждены Подольско-Воскресенский и Дарницкий мосты, повторное попадание произошло в Южный мост. Движение между берегами столицы затруднено.

17 ноября в Киеве перекрывали движение по Северному и Южному мостам в результате российских ударов. Общественный транспорт, маршруты которого пролегали эти переправы, курсировал с изменениями.

В Киеве построят переправы через Днепр

Отметим, из-за возможных ударов по мостам Киев рискует оказаться разделенным на две части, но понтонные переправы смогут обеспечить только половину автомобильного трафика. В настоящее время через столичные мосты ежедневно проезжает около 600 тысяч автомобилей.

На работы по строительству понтонных переправ выделено 2,2 млрд. грн.: 1,2 млрд. возьмут из государственного бюджета, еще 1 млрд. дает Киев.

Также в Киеве построят по меньшей мере два новых мобильных моста благодаря поддержке западных партнеров. Их планируется установить в течение 3-4 месяцев после подготовки подъездных путей.

Кроме того, в Киеве планируется начать строительство нескольких насыпных дамб с понтонными переправами через Днепр на случай повреждения существующих мостов. В перспективе рассматривают и строительство тоннеля под рекой. Работы могут длиться до трех месяцев, а переправы должны обеспечить не менее половины пропускной способности нынешних мостов.

Министерство восстановления, инфраструктуры и транспорта Украины уже приступило к подготовке проекта тоннеля под Днепром в Киеве, который обсудили с представителями американской компании Robbins, специализирующейся на туннелепроходческом оборудовании.

Ранее министр по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Николай Калашник заявлял, что строительство простейшего тоннеля без метрополитена под Днепром в Киеве может стоить 400-500 млн долларов. Реализация проекта будет длиться около двух-трех лет.

Также народный депутат Александр Качура публиковал официальное письмо от американской компании Robbins и американо-канадской компании ABROOK inc с предложением украинскому правительству по тоннелям под Днепром.

Но, по мнению экспертов, тоннель под Днепром не приближает решение транспортной проблемы сообщения берегов Киева. На проектирование такого строительства понадобится не менее двух лет, а на строительство – не менее пяти.

Киев планирует направить 1 млрд. грн. на строительство комбинированных водных переправ через Днепр и подъездных путей к ним. Места размещения переправ будет определять военное командование.

Альтернативные пути через реку Днепр в Киеве будут включать понтонные мосты и паромы, но будут иметь и ограничения на определенный вид транспорта, и на объемы пассажиропотока.