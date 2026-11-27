В Киеве возобновили движение по путепроводу на улице Рональда Рейгана, который проходит над путями скоростного трамвая. Сооружение капитально отремонтировали впервые с момента строительства в 1999 году.

Как пишет Dilo, об этом информирует глава столицы Виталий Кличко.

В Киеве завершили капитальный ремонт путепровода по улице Рональда Рейгана, который проходит над путями скоростного трамвая. Движение транспорта постройкой уже восстановили.

Как сообщается, путепровод был построен в 1999 году. С тех пор его ни разу капитально не ремонтировали.

В ходе работ специалисты обновили основные конструктивные элементы постройки и дорожное покрытие. Таким образом, путепровод впервые за более чем 25 лет прошел комплексное обновление.

После завершения всех ремонтных работ транспорт снова может двигаться по путепроводу в обычном режиме.

Справочно. Путепровод - инженерное сооружение, предназначенное для пропуска автомобильного или пешеходного движения над другими транспортными путями, в том числе железнодорожными путями или трамвайными линиями. Такие объекты требуют регулярного технического обслуживания и периодического ремонта для обеспечения безопасности движения.

Напомним, капитальный ремонт моста через реку Рата в Рави-Русской во Львовской области близится к завершению. Сооружение на международной трассе М-09 Тернополь – Львов – Рава-Русская, ведущее к границе с Польшей, готово на 95%. Завершить ремонтно-строительные работы планируется весной 2027 года.