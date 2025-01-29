В Киевской области появится еще один песчаный карьер: кто будет добывать песок

Государственная служба геологии и недр Украины предоставила новое специальное разрешение на геологическое изучение с опытно-промышленной разработкой и последующей добычей песка в Киевской области.

Об этом пишет Nadra.info со ссылкой на приказ Госгеонедр.

Кто получил разрешение

Отмечается, что спецразрешение получит ООО "Империал Наутилус" для пользования участком песка "Бориспольская-1" (место нахождения не сообщается) сроком на 20 лет.

Разрешение будет предоставлено без аукциона по правилу так называемого "малого недропользования" ( участок с недрами местного значения площадью до 25 га предоставляется в пользование в собственник у земельного участка в соответствии с нормой Кодекса Украины о недрах).

Согласно данным YouControl, ООО "Империал Наутилус" зарегистрировано в 2024 году в Киеве Размер ее уставного капитала составляет 100 тысяч гривен. Олегу Кривичу и Анне Горкавчук . Другие спецразрешения на недра у предприятия отсутствуют.

В декабре 2024 Госгеонадр предоставило 5-летнее разрешение на пользование участком "Песчаный Кийлов" в Бориспольском районе Киевской области. Его получил ООО "Прайм-Сенд" генерального директора Альянса строителей Украины Тимура Катка и партнеров.

Напомним, 78% украинских компаний-недропользователей сейчас считают отрасль инвестиционно привлекательной и лишь 4% придерживаются противоположного мнения, остальные 18% ответить затруднились, свидетельствуют результаты опроса Европейской Бизнес Ассоциации,

Также 18 декабря, Верховная Рада в целом приняла законопроект №6227 об "Общеукраинской программе развития минерально-сырьевой базы Украины на период до 2030 года".