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В Киевской области появится еще один песчаный карьер: кто будет добывать песок

песчаный карьер
Фото: facebook.com/aby.kiev.ua

Государственная служба геологии и недр Украины предоставила новое специальное разрешение на геологическое изучение с опытно-промышленной разработкой и последующей добычей песка в Киевской области.

Об этом пишет Nadra.info со ссылкой на приказ Госгеонедр.

Кто получил разрешение

Отмечается, что спецразрешение получит   ООО "Империал Наутилус"   для пользования участком песка "Бориспольская-1" (место нахождения не сообщается) сроком на 20 лет.

Разрешение будет предоставлено без аукциона по правилу так называемого "малого недропользования" ( участок с недрами местного значения площадью до 25 га   предоставляется в пользование в собственник у земельного участка   в соответствии с нормой Кодекса Украины о недрах).

Согласно данным YouControl, ООО "Империал Наутилус" зарегистрировано в 2024 году в Киеве Размер ее уставного капитала составляет 100 тысяч гривен.   Олегу Кривичу   и Анне Горкавчук . Другие спецразрешения на недра у предприятия отсутствуют.

В декабре 2024 Госгеонадр предоставило 5-летнее разрешение на пользование участком "Песчаный Кийлов" в Бориспольском районе Киевской области. Его получил   ООО "Прайм-Сенд"   генерального директора Альянса строителей Украины   Тимура Катка   и партнеров.

Напомним, 78% украинских компаний-недропользователей сейчас считают отрасль инвестиционно привлекательной и лишь 4% придерживаются противоположного мнения, остальные 18% ответить затруднились, свидетельствуют результаты опроса Европейской Бизнес Ассоциации,

Также 18 декабря, Верховная Рада в целом приняла законопроект №6227   об "Общеукраинской программе развития минерально-сырьевой базы Украины на период до 2030 года".

Автор:
Светлана Манько