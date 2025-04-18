В Киевской области создадут первый ментальный центр здоровья для военных: что известно

Министерство обороны инициировало создание первого ментального центра здоровья для военнослужащих на базе бывшего закрытого охотничье-рыболовного клуба в Киевской области.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

О реабилитационном центре для военных

Комплекс, ранее использовавшийся для отдыха чиновников, теперь станет пространством реабилитации и психологической поддержки для защитников Украины.

Земельный участок и недвижимость, незаконно выведенные из государственной собственности и переданные лицам, приближенным к власти, 15 апреля 2025 г. Верховный Суд окончательно вернул государству. Имущество передано в ведение Министерства обороны.

Отмечается, что объект, который долгое время оставался недоступным для общества и использовался для отдыха политиков, бизнесменов и чиновников, отныне будет служить тем, кто защищает страну.

Комплекс закреплен за Национальным военно-медицинским клиническим центром "Главный военный клинический госпиталь".

Новый центр будет специализироваться на лечении:

посттравматического стрессового расстройства (ПТСР);

депрессивных и тревожных состояний;

будет способствовать социальной адаптации ветеранов;

будет совмещать физическую и психологическую реабилитацию.

Для запуска центра необходимо провести масштабную реконструкцию помещений, длительно находившихся в заброшенном состоянии, а также привлечь квалифицированных специалистов – психологов, психиатров, реабилитологов и медицинских работников.

Напомним, Минобороны подробно объяснило, как гражданам в возрасте 18-24 лет, которые добровольно хотят подписать годовалый контракт с Силами обороны, пройти военно-врачебную комиссию для определения пригодности к службе.