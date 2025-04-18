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В Киевской области создадут первый ментальный центр здоровья для военных: что известно
Министерство обороны инициировало создание первого ментального центра здоровья для военнослужащих на базе бывшего закрытого охотничье-рыболовного клуба в Киевской области.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
О реабилитационном центре для военных
Комплекс, ранее использовавшийся для отдыха чиновников, теперь станет пространством реабилитации и психологической поддержки для защитников Украины.
Земельный участок и недвижимость, незаконно выведенные из государственной собственности и переданные лицам, приближенным к власти, 15 апреля 2025 г. Верховный Суд окончательно вернул государству. Имущество передано в ведение Министерства обороны.
Отмечается, что объект, который долгое время оставался недоступным для общества и использовался для отдыха политиков, бизнесменов и чиновников, отныне будет служить тем, кто защищает страну.
Комплекс закреплен за Национальным военно-медицинским клиническим центром "Главный военный клинический госпиталь".
Новый центр будет специализироваться на лечении:
- посттравматического стрессового расстройства (ПТСР);
- депрессивных и тревожных состояний;
- будет способствовать социальной адаптации ветеранов;
- будет совмещать физическую и психологическую реабилитацию.
Для запуска центра необходимо провести масштабную реконструкцию помещений, длительно находившихся в заброшенном состоянии, а также привлечь квалифицированных специалистов – психологов, психиатров, реабилитологов и медицинских работников.
Напомним, Минобороны подробно объяснило, как гражданам в возрасте 18-24 лет, которые добровольно хотят подписать годовалый контракт с Силами обороны, пройти военно-врачебную комиссию для определения пригодности к службе.