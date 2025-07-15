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В Киевской области запустят образцовые автобусные маршруты: какие к ним требования
В Киевской области запускают пилотные образцовые автобусные маршруты по направлению "Киев — Белая Церковь".
Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин и территорий по результатам совещания с перевозчиками, осуществляющими пригородные перевозки в Киевской области.
Отмечается, что ключевой темой обсуждения стал запуск пилотных образцовых пригородных маршрутов, в частности, по направлению "Киев - Белая Церковь".
Какие требования к образцовым маршрутам
Соответствующий примерный маршрут должен удовлетворять нескольким требованиям, в частности:
- обязательная выдача пассажиру билета на поездку (бумажного или электронного);
- старт маршрута, остановки и конечная точка должны быть на автостанциях и верифицированных остановках;
- обеспечена возможность безналичной оплаты с выдачей билета;
- наличное страхование ответственности перевозчика о поездке;
- доступ к GPS-сигналу для верификации движения соответствующего маршрута.
По инициативе Минразвития стартовало обновление договоров на перевозку по маршруту "Киев - Белая Церковь" и "Киев - Бородянка".
По информации Киевской областной военной администрации, в настоящее время существует шесть прямых маршрутов по направлению "Киев - Белая Церковь", из них на троих уже установлены GPS-трекеры.
По результатам встречи была также обсуждена проблематика функционирования автостанций. Местные власти совместно с владельцами автостанций выразили готовность обеспечить доступные условия для функционирования автостанций и их использования пассажирами и перевозчиками.
Напомним, в июне Кабинет министров принял постановление, упорядочивающее отдельные вопросы выполнения перевозок пассажиров. Среди них – выполнение нерегулярных перевозок, усовершенствование использования электронного билета на перевозку и страхование ответственности перевозчика.