В конкурсе на управление ключевым логистическим хабом Закарпатья победили компании, основанные всего несколько дней назад

Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) провело открытые конкурсы по отбору управляющих для арестованных активов ООО "Терминал Карпаты" в системе Prozorro.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу АРМА.

Кто победил

Отмечается, что по итогам конкурсных процедур определены победители на все пять лотов актива, расположенного на Закарпатье. Среди участников конкурсов наиболее экономически выгодными признаны предложения:

Лот 1 - Административное здание в городе Чоп - Консорциум "Управляющая компания "Пента-Логистик Интернешнл".

Лот 2 - Производственный комплекс в пгт Батево, с ангаром, подведенными путями двух стандартов, насосной станцией, трансформаторной и другими сооружениями - Консорциум "Управляющая компания "Пента-Логистик Интернешнл".

Лот 3 - Офисное здание в селе Свобода - Консорциум "Укртранслогистика".

Лот 4 - 7 автомобилей - Консорциум "Управляющая компания "Пента-Логистик Интернешнл".

Лот 5 - Корпоративные права и уставный капитал ООО "Терминал Карпаты" - Консорциума "Укртранслогистика".

Сообщается, что в настоящее время АРМА приступил к тщательному анализу поданной документации. Решение об избрании или отклонении предложений участников торгов будет принято после всестороннего анализа.

"После объявления победителей этих аукционов управление активами, арестованными по решениям Лычаковского районного суда Львова и Береговского районного суда Закарпатской области, будут осуществлять компании, предложившие наиболее выгодные для государства условия", - отмечают в АРМА.

Заметим, согласно данным youcontrol, консорциум "Управляющая компания "Пента-Логистик Интернешнл" был зарегистрирован в Киеве всего несколько дней назад, а именно 7 июля 2025 года. Уполномоченным лицом компании является Наталия Заозерная, а среди конечных владельцев указаны ООО "Ревайвел-экспресс-логи" и ООО "

Консорциум "Укртранслогистика" также зарегистрировали недавно, а именно 11 июля 2025 года. Уполномоченным лицом компании является Андрей Балаба.

Конечным бенефициаром значится Вита Мотузко.

Почему арестовали ООО "Терминал Карпаты"

ООО "Терминал Карпаты" – это важный логистический комплекс, открывающий широкие возможности для международных перевозок. Комплекс представляет собой полностью готовую инфраструктуру для масштабного развития транспортно-логистического бизнеса.

Как пишет Mind.ua, бенефициаром ООО "Терминал Карпаты" был гражданин России Андрей Кочетков.

10 мая 2022 года Лычаковский районный суд г. Львова в деле №463/2408/22 арестовал корпоративные права, денежные средства, движимое и недвижимое имущество российского ООО "Терминал Карпаты" за ходатайство следователя ГБР, и все это 20 мая 2022 года передал в управление АРМА .

И только через год, 12 мая 2023-го, СНБО внесло бенефициара компании Лилию Кочеткову в перечень подсанкционных лиц. Также в санкционный список попали юридические лица – учредители терминала "Терминал Холдинг" (Лихтенштейн, 9493, Маурен) "Терминальная холдинг AG", код FL-0001.097.335-9 (9493 Mauren, Liechtenstein) и "Скат Интернационале Спедиционс" (Австрия, 1040, Вена, Аргентиниенштрассе, 29/1 OG) "SKAT Internationale Speditions GmbH", код 129065b (Argentinierstraße 29/1.OG, 1040 Wien, Austria), на основании чего должен быть заблокирован доступ россиянам к ООО "Терминал Карпаты" сроком на 10 лет.

После этого 23 мая и состоялось заседание Временной следственной комиссии ВР по экономической безопасности и Комитету ВР по антикоррупционной политике, следователи ДБР и прокуроры ОГП отчитались о полном контроле и обеспечении многомиллионных ежемесячных поступлений в государственный бюджет Украины от менеджмента этих активов.

Напомним, перед объявлением конкурса АРМА организовало обзор логистического комплекса, а независимый оценщик определил его рыночную стоимость более чем в 190 млн грн.