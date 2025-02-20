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В кредитных союзах внедрены новые требования к информационным системам и учету: что изменилось

В кредитных союзах внедрены новые требования к информационным системам и учету: что изменилось
Изменения направлены на улучшение качества финансовых услуг.

Национальный банк Украины одобрил требования по информационным системам кредитных союзов и установил порядок ведения персонифицированного учета членов союза и паевых взносов.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Об изменениях

Эти изменения направлены на улучшение качества финансовых услуг, предоставляемых кредитными союзами, обеспечение прозрачности их работы и укрепление защиты прав членов союзов.

Во-первых, утверждено Положение о требованиях к информационным системам и порядку ведения персонифицированного учета в кредитном союзе, в частности:

  • регистрации и ведения учета договоров о предоставлении финансовых услуг /по вспомогательной деятельности/аутсорсинге/с посредниками/кредитными посредниками, а также операций по предоставлению финансовых услуг/связанных с осуществлением вспомогательной деятельности;
  • организации ведения персонифицированного учета (реестра) членов кредитного союза посредством учетной системы;
  • организации ведения персонифицированного учета паевых взносов

Во-вторых, внесены изменения в Положение об авторизации предоставлятелей финансовых услуг и условия их деятельности, предусматривающие обязательство кредитного союза использовать информационные системы, необходимые для обеспечения качественного предоставления финансовых услуг.

Справка:

Кредитный союз — это некоммерческая организация, созданная физическими лицами, профессиональными союзами и их объединениями на кооперативных началах. Ее основная цель — удовлетворение потребностей членов во взаимном кредитовании и предоставлении финансовых услуг, осуществляемых за счет объединенных денежных взносов участников союза.

Кредитные союзы, не имеющие обязательств по договорам привлечения вкладов (вкладов/депозитов) от членов союза на депозитные счета, могут во время военного положения обратиться в Национальный банк с просьбой об аннулировании лицензии и исключении их из Государственного реестра финансовых учреждений.

Напомним, в Украине приняли новый закон о кредитных союзах.  Документ расширяет круг лиц, которые могут стать членами кредитных союзов. Теперь ими могут быть не только физические лица, но и юридические, в частности, фермерские хозяйства, объединения совладельцев многоквартирных домов (ОСМД), кооперативы и микропредприятия.

Автор:
Ольга Опенько