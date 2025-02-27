В Литве собрали более 5 млн евро на беспилотники для Украины

В Литве завершился сбор средств на дроны для Украины, проведенный в рамках акции Radarom! Благодаря совместным усилиям граждан и бизнеса удалось собрать более 5,6 миллиона евро.

Об этом сообщает LRT.

Проект Radarom! провел уже три таких акций. В этот раз акция поддержки продолжалась с 3 по 24 февраля. За это время жители Литвы и коммерческие организации пожертвовали 5614358 евро. Полная сумма будет обнародована 28 февраля.

На собранные деньги планируется приобрести до 4,5 тыс. дронов разной модификации. Две трети собранных на акции средств пойдут на дроны и системы радиоэлектронной борьбы литовского производства, а треть — в Украину.

Среди крупнейших доноров – Telia Lietuva, SBA Group, Tesonet Global и другие. Кроме того, компания NT Service передала 100 антидроновых систем на сумму 400 тысяч евро.

За две предыдущие акции предприятия и жители Литвы собрали около 23 млн евро. На эти деньги закупили и передали Украине 17 радаров, 69 систем радиоэлектронной борьбы, четыре спецмашина для мобильных радаров и более тысячи разных комплектов для обеспечения безопасности военнослужащих.

Как Литва помогает Украине

Осенью прошлого года Правительство Литвы одобрило выделение 13 миллионов евро для литовского Фонда сотрудничества в целях развития и гуманитарной помощи. Эти средства будут использованы для финансирования проектов обновления Украины.

6 апреля 2024 г. стало известно, что Литва передала Украине командно-штабные машины М577, которые входят в пакет долгосрочной помощи на 200 млн евро, о котором было объявлено в январе. Днем ранее в Литве объявили, что приобретут для Украины 3 тысячи литовских беспилотников, а также выделят 15 млн евро на программы реабилитации раненых украинских военных. А 2 февраля того же года Литва передала Украине новую партию военной помощи, в которую вошли системы детонации и боеприпасы для противотанковых гранатометов.

В декабре 2023 года Литва передала украинской армии партию военной помощи – несколько миллионов патронов и несколько тысяч боеприпасов для переносных противотанковых гранатометов малой дальности. Также было предоставлено около тысячи раскладных кроватей.