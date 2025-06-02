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В мае саперы очистили почти 8 тыс. гектаров деоккупированных земель от мин

саперы, мины, НАТО
Украина увеличивает темпы гуманитарного разминирования. / ГСЧС

В течение мая 2025 саперы Министерства обороны очистили 7 847 гектаров освобожденных территорий от взрывоопасных предметов. В общей сложности было обезврежено 6 818 взрывоопасных объектов

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Минобороны.

Противоположная деятельность

Так, в течение месяца было очищено:

  • 7660.21 га сельскохозяйственных земель;
  • 21.27 км автомобильных дорог;
  • 9.44 км линий электропередачи;
  • 40.24 км железной дороги;
  • 5.94 км трубопроводов;
  • 0,88 га жилых участков.

В мае саперы обнаружили и обезвредили 6818 взрывоопасных предметов. Общее количество таких объектов, ликвидированных с начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года, составило 445 680 единиц.

По состоянию на конец мая в Украине официально сертифицировано 87 операторов, осуществляющих противоминную деятельность.

Напомним, к разминированию деоккупированных территорий привлекаются подразделения Вооруженных сил Украины, Государственная специальная служба транспорта, взрывотехника Национальной полиции, а также пиротехника ГСЧС. Согласно законодательству, гуманитарное разминирование производят исключительно сертифицированные операторы.

Фото 2 — В мае саперы очистили почти 8 тыс. гектаров деоккупированных земель от мин

Разминирование Украины

Государство компенсирует 100% стоимости разминирования агроземель для сельхозпроизводителей, которые решили очистить свои участки после 15 апреля 2024 года.

Отметим, Украина сейчас – одна из самых заминированных стран во всем мире. По данным ПРООН, в Украине  площадь заминированной территории в 4,5 раза превышает размеры Швейцарии.

По обновленным данным, потребности на разминирование сократились на 4,8 миллиарда долларов   по сравнению с предварительной оценкой расходов и сейчас составляют 29,8 миллиарда долларов США.

Всего с начала полномасштабной войны потеряла 20,5% своих сельскохозяйственных земель, что существенно повлияло на аграрный сектор страны.

Автор:
Ольга Опенько