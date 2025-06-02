- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
В мае саперы очистили почти 8 тыс. гектаров деоккупированных земель от мин
В течение мая 2025 саперы Министерства обороны очистили 7 847 гектаров освобожденных территорий от взрывоопасных предметов. В общей сложности было обезврежено 6 818 взрывоопасных объектов
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Минобороны.
Противоположная деятельность
Так, в течение месяца было очищено:
- 7660.21 га сельскохозяйственных земель;
- 21.27 км автомобильных дорог;
- 9.44 км линий электропередачи;
- 40.24 км железной дороги;
- 5.94 км трубопроводов;
- 0,88 га жилых участков.
В мае саперы обнаружили и обезвредили 6818 взрывоопасных предметов. Общее количество таких объектов, ликвидированных с начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года, составило 445 680 единиц.
По состоянию на конец мая в Украине официально сертифицировано 87 операторов, осуществляющих противоминную деятельность.
Напомним, к разминированию деоккупированных территорий привлекаются подразделения Вооруженных сил Украины, Государственная специальная служба транспорта, взрывотехника Национальной полиции, а также пиротехника ГСЧС. Согласно законодательству, гуманитарное разминирование производят исключительно сертифицированные операторы.
Разминирование Украины
Государство компенсирует 100% стоимости разминирования агроземель для сельхозпроизводителей, которые решили очистить свои участки после 15 апреля 2024 года.
Отметим, Украина сейчас – одна из самых заминированных стран во всем мире. По данным ПРООН, в Украине площадь заминированной территории в 4,5 раза превышает размеры Швейцарии.
По обновленным данным, потребности на разминирование сократились на 4,8 миллиарда долларов по сравнению с предварительной оценкой расходов и сейчас составляют 29,8 миллиарда долларов США.
Всего с начала полномасштабной войны потеряла 20,5% своих сельскохозяйственных земель, что существенно повлияло на аграрный сектор страны.