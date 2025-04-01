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В марте бизнес возобновил положительные оценки своей деятельности: НБУ обнародовал показатели
Бизнес в марте дал положительные оценки собственной экономической деятельности, продемонстрировав гибкость, оптимизм и адаптивность к сложным условиям, несмотря на вызовы полномасштабной войны.
Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины (НБУ), ссылаясь на данные своего опроса.
Больше всего на формирование положительного ожидания предприятий среди всех секторов повлияли:
- устойчивый потребительский спрос;
- наращивание производства;
- поступление международной финансовой помощи;
- стабилизация энергообеспечения;
- сезонный фактор.
В то же время, сдерживающими факторами оставались:
- усиление обстрелов критически важных объектов;
- курсовые и инфляционные ожидания;
- дефицит обученных кадров.
Об этом свидетельствует индекс ожиданий деловой активности (ИОДА), который НБУ рассчитывает ежемесячно, за исключением вынужденного перерыва в марте – мае 2022 года. В марте 2025 года ИОДА впервые за 11 месяцев превысил нейтральный уровень и составил 51,8 по сравнению с 46,9 в феврале 2025 года.
Среди всех секторов предприятия торговли наиболее оптимистично оценили результаты своей деятельности благодаря достаточному предложению товаров и устоявшемуся внутреннему спросу: секторальный индекс в марте составил 54,0 (в феврале 2025 года – 49,2, в марте 2024 года – 55,1). Торговые компании ожидали увеличения объема товарооборота, объема закупки товаров для продажи, а также были оптимистично настроены по поводу остатков товаров для продажи. Кроме того, респонденты ожидали снижения торговой маржи.
Предприятия промышленности улучшили оптимистические оценки результатов своей текущей деятельности благодаря устойчивому потребительскому спросу и дальнейшему наращиванию производства: секторальный индекс в марте вырос до 53,1 по сравнению с 50,2 в феврале. Респонденты усилили ожидания увеличения объема произведенной продукции, новых заказов на продукцию, в том числе экспортных. Но в этом секторе усилились пессимистические оценки по поводу остатков готовой продукции.
Предприятия строительства существенно улучшили свои ожидания по поводу текущих экономических результатов, учитывая сезонный фактор: секторальный индекс в марте вырос до 52,9.
Предприятия сферы услуг существенно смягчили свои ожидания, однако наиболее сдержанно среди всех секторов оценили свои экономические перспективы ввиду дефицита квалифицированных кадров и увеличения производственных затрат: секторальный индекс в марте составил 48,8.
Также улучшились оценки занятости. Предприятия строительства настроены на увеличение численности персонала, промышленники ослабили негативные оценки и вплотную приблизились к нейтральному уровню. В то же время руководители предприятий торговли и сферы услуг незначительно усилили ожидания уменьшения общей численности работников.
Справка
Ежемесячный опрос предприятий проводился с 05 по 24 марта 2025 года. В опросе приняло участие 529 предприятий. В числе опрошенных предприятий 43.1% – компании промышленности, 26.5% – сферы услуг, 25.3% – торговли, 5.1% – строительства; 29.7% респондентов – крупные предприятия, 27.4% – средние, 42.9% – малые.
32.3% опрошенных предприятий осуществляют экспортные и импортные операции, 9.1% – только экспортные операции, 17.4% – только импортные операции, 41.2% – не осуществляют внешнеэкономические операции.
Напомним, в феврале и индекс возобновления деловой активности снизился до нуля, что является наихудшим показателем за последние два месяца. В то же время, производственные планы предприятий на ближайшие три месяца продолжают расти второй месяц подряд.