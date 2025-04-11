В марте выросла выручка от продажи алкоголя, табака и горючего

Украинский рынок подакцизных товаров показывает положительную динамику. Так, в марте 2025 года зафиксирован рост выручки от реализации алкогольных напитков, табачных изделий и горючего через регистраторы расчетных операций.

Соответствующие данные приводит Государственная налоговая служба Украины.

Сообщается, что выручки от продажи алкоголя достигли 12,9 млрд гривен, что на 17,9% или 1,9 млрд грн больше по сравнению с февралем, когда сумма составила 11 млрд грн.

Продажи табачных изделий также выросли: выручка в марте составила 11,4 млрд грн — на 1,7 млрд грн или 18% больше, чем в предыдущем месяце.

Что касается рынка горючего, в марте 2025 года объем реализуемого топлива составил 604,2 млн литров, что на 9,6 % превышает показатель февраля.

Отметим, что 24 января Кабинет Министров принял постановление об утверждении порядка ведения Единого реестра мест хранения спирта, алкогольных напитков и табачных изделий.

Напомним, как заявил глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев на Business Wisdom Summit 2025 "Действенные стратегии лидеров" в Киеве, организатором которого было издание Delo.ua , до конца 2025 года в Украине не будут пересматривать существующую налоговую базу.

Также Гетманцев назвал инфраструктурные проекты, от которых будет зависеть экономический рост Украины после войны. Он перечислил приоритетные отрасли экономики, в которых в первую очередь следует реализовывать масштабные инфраструктурные проекты после войны, что должно дать существенный толчок экономическому развитию.