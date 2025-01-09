В Минфине рассказали, сколько государство потратило на соцвыплаты в 2024 году

Министерство финансов полностью и своевременно профинансировало соцвыплаты за 2024 год, направив из госбюджета 447,9 млрд гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Отмечается, что благодаря сотрудничеству с международными партнерами правительство обеспечило финансирование ключевых социальных расходов в 2024 году, полностью погасив задолженность по социальным выплатам и пенсиям.

Как распределяли средства

Денежные средства были направлены на различные социальные программы.

В частности, 274,7 млрд. грн. было выделено для финансирования пенсий, а также надбавок и повышений к пенсиям. Эти выплаты включают пенсионеров и обеспечивают стабильность Пенсионного фонда.

Кроме того, 88,0 млрд грн было направлено на социальную защиту попавших в сложные жизненные обстоятельства граждан, таких как лица с инвалидностью с детства и внутренне перемещенные лица. В частности, это включает около 462 тыс. получателей помощи лицам с инвалидностью и более 1,1 млн семей, получающих пособие на проживание.

В поддержку малообеспеченных семей было выделено 17,0 млрд грн, что позволило оказать помощь почти 190 тыс. семей.

Кроме того, 39,6 млрд грн было направлено на предоставление льгот и жилищных субсидий, получающих более 3,2 млн домохозяйств. Эти выплаты способствуют снижению финансовой нагрузки на наиболее уязвимые категории населения.

Также было выделено 23,4 млрд грн на социальную защиту детей и семей, в частности на выплаты пособий беременным женщинам, на рождение детей, усыновление и поддержку одиноких матерей. Это помогло почти 8 тыс. женщин получить пособие по беременности и родам, а свыше 560 тыс. семей получили пособие при рождении детей.

Не забыли и о лицах с инвалидностью, на которые было направлено 5,2 млрд грн для обеспечения их социальной защиты.

Ранее сообщалось, что в 2024 году не должно возникнуть проблем с финансированием социальных расходов, однако нельзя исключать никакого сценария.

В Европейском Союзе несколько месяцев идет обсуждение финансирования для Украины в размере €50 млрд, рассчитанное на 2024-2027 годы. Недавно премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ветировал решение о выделении такой помощи из бюджета ЕС.