В Минобороны рассказали, на что способен украинский боевой модуль с ИИ Wolly

Украинская армия получила новейший боевой модуль Wolly – систему с дистанционным управлением и элементами искусственного интеллекта, вооруженную пулеметом ПКТ калибра 7,62 мм. Комплекс уже кодифицирован и закупается для нужд ВСУ.

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Об этом сообщает Министерство обороны.

Технологии Wolly: точность, автономность, безопасность

Разработка боевого модуля началась в 2022 году, когда возникла необходимость в точном поражении врага на безопасном расстоянии. Первые испытания прошли в 2023 году, учитывая реальный боевой опыт.

Wolly оснащен передовыми технологиями:

Искусственный интеллект для распознавания живой силы и техники противника;

Автоматический баллистический расчет – система самостоятельно определяет траекторию стрельбы;

Дистанционное управление с планшета , позволяющее оператору оставаться на безопасном расстоянии;

Автономность до 130 часов без перезарядки.

Модуль компактен (30 кг), что позволяет его легко транспортировать. Один человек может самостоятельно переносить и устанавливать Wolly на боевых позициях.

Где применяется и как работает

Модуль используется на опорных пунктах подразделений, блокпостах и пунктах наблюдения, огневых позициях.

Помимо ведения огня Wolly может работать как система дистанционного наблюдения за полем боя. При обнаружении врага он автоматически захватывает цель, сопровождает ее и рассчитывает параметры для открытия огня.

Wolly уже эффективно применяется на передовой. Он используется как самостоятельный боевой модуль, так и в сочетании с наземными роботизированными комплексами. Известны случаи успешного поражения противника на расстоянии более 900 метров.

Инновационные решения, заложенные в конструкцию Wolly, позволяют снизить риски для бойцов и обеспечить точное поражение противника в автоматическом режиме. Это еще один важный шаг по развитию технологического потенциала украинской армии.

Добавим, Министерство обороны кодифицировало и допустило к использованию в подразделениях сил обороны ряд устройств, улучшающих эффективность применения стрелкового оружия и гранатометов на боевой технике и стационарных позициях.