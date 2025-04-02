- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
В Минобороны рассказали, на что способен украинский боевой модуль с ИИ Wolly
Украинская армия получила новейший боевой модуль Wolly – систему с дистанционным управлением и элементами искусственного интеллекта, вооруженную пулеметом ПКТ калибра 7,62 мм. Комплекс уже кодифицирован и закупается для нужд ВСУ.
Об этом сообщает Министерство обороны.
Технологии Wolly: точность, автономность, безопасность
Разработка боевого модуля началась в 2022 году, когда возникла необходимость в точном поражении врага на безопасном расстоянии. Первые испытания прошли в 2023 году, учитывая реальный боевой опыт.
Wolly оснащен передовыми технологиями:
- Искусственный интеллект для распознавания живой силы и техники противника;
- Автоматический баллистический расчет – система самостоятельно определяет траекторию стрельбы;
- Дистанционное управление с планшета , позволяющее оператору оставаться на безопасном расстоянии;
- Автономность до 130 часов без перезарядки.
Модуль компактен (30 кг), что позволяет его легко транспортировать. Один человек может самостоятельно переносить и устанавливать Wolly на боевых позициях.
Где применяется и как работает
Модуль используется на опорных пунктах подразделений, блокпостах и пунктах наблюдения, огневых позициях.
Помимо ведения огня Wolly может работать как система дистанционного наблюдения за полем боя. При обнаружении врага он автоматически захватывает цель, сопровождает ее и рассчитывает параметры для открытия огня.
Wolly уже эффективно применяется на передовой. Он используется как самостоятельный боевой модуль, так и в сочетании с наземными роботизированными комплексами. Известны случаи успешного поражения противника на расстоянии более 900 метров.
Инновационные решения, заложенные в конструкцию Wolly, позволяют снизить риски для бойцов и обеспечить точное поражение противника в автоматическом режиме. Это еще один важный шаг по развитию технологического потенциала украинской армии.
Добавим, Министерство обороны кодифицировало и допустило к использованию в подразделениях сил обороны ряд устройств, улучшающих эффективность применения стрелкового оружия и гранатометов на боевой технике и стационарных позициях.