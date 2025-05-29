На рассмотрении Минюста - 1 миллион дел с взысканием по админштрафам

В Министерстве юстиции предоставили разъяснения по законопроекту №9363 о процедуре ареста имущества за неуплаченный долг.

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Исполнительная служба может принудительно взимать недвижимость или имущество с должников только в наличии долга более чем на 100 тысяч гривен. Об этом, как сообщает Delo.ua, заявил заместитель министра юстиции Украины Андрей Гайченко, комментируя нововведения, которые предусматривает законопроект №9363.

Согласно законодательной инициативе, граждан не будут включаться автоматически в реестр должников, пояснил чиновник. Такое решение может принять только суд. Законопроект также не предусматривает взыскание недвижимости или земельных участков за штрафы от ТЦК, подчеркнул чиновник.

"Есть лимит, установленный для государственных исполнителей — около 100 тысяч гривен, — в который ни одна недвижимость не продается. То есть люди могут быть спокойными за свое жилье, за свои земельные участки, за свои паи. Но средства списываться будут", — рассказал Гайченко в эфире телемарафона "Единые новости".

По словам чиновника, законопроект №9363 – один из путей, которым государство хочет облегчить жизнь должникам. На сегодняшний день в работе исполнительной службы находится почти миллион (950 тыс.) дел по административным взысканиям, уточнил он.

Как отметил чиновник, законопроект не изменяет действующий порядок, а лишь автоматизирует существующие процедуры на основании исполнительных документов. Главная цель законопроекта – автоматическое снятие ареста со счетов сразу после уплаты долга, минимизация коррупционных рисков и цифровая интеграция между государственными реестрами.

"Скажем, вас оштрафовала полиция, налоговая или ТЦК. Сегодня закон выписан таким образом, что если даже уплаченный штраф — через Резерв+ или Дію, — ваше имущество не разблокируется, пока госисполнитель не нажал на кнопку. Этим законопроектом мы предлагаем упростить путь — чтобы по факту платежа с человека снимались все ограничения. Оплатил штраф — и свободен", — объяснил Гайченко.

Замминистра подчеркнул, что, несмотря на сложную ситуацию в стране во время военного положения, украинцы должны научиться платить долги и штрафы, как это принято в Европе.

"Если мы следуем европейским стандартам, все равно мы должны подходить к тому, что Европа — это еще и возвращать кредит, это еще и платить штрафы, платить за парковку, платить налоги", — подчеркнул чиновник.

Законопроект №9363 уже принят в первом чтении Верховной Радой и готовится к повторному второму чтению.

Ранее Delo.ua писало о том, что нарушителей мобилизационного законодательства могут лишить средств и жилья, если они не уплатят штрафы. Как пояснили в Министерстве юстиции, аресту может подвергаться любое имущество, принадлежащее человеку на праве частной собственности. В частности, автомобиль, жилье или земельный участок, счета в банке, а также бытовые принадлежности.