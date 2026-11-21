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В Одесской области масштабные отключения света из-за повторных ударов РФ
По состоянию на вечер 21 ноября ситуация с электроснабжением в Одесской области остается сложной из-за постоянных российских атак на магистральные электросети. В регионе происходят масштабные обесточения, а после возобновления подачи электроэнергии возможны перепады напряжения.
Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение Минэнерго.
После массированной российской атаки в ночь на 20 ноября энергетикам удалось частично стабилизировать электроснабжение в пострадавших регионах.
В то же время российские войска продолжают наносить удары по энергетической инфраструктуре, в частности по объектам, на которых уже завершили восстановительные работы.
Ситуацию усложняют и постоянные воздушные тревоги, из-за которых ремонтные бригады вынуждены прерывать работу. В результате состояние электроснабжения может быстро изменяться.
Почему в Одесской области снова исчезает свет
Из-за повторных ударов по магистральным электросетям в Одесской области срабатывает автоматическая защита оборудования, что приводит к масштабным отключениям электроэнергии.
Даже после возобновления питания ситуация может оставаться нестабильной. Энергетики предупреждают о возможных кратковременных скачках или снижении напряжения.
Чтобы избежать повреждения бытовой техники, потребителям рекомендуют не оставлять мощные электроприборы подключенными к розеткам при перебоях с электроснабжением.
Информацию о текущей ситуации и возможных отключениях в своем населенном пункте советуют проверять на официальных страницах местных облэнерго.
Напомним, 20 ноября российские войска атаковали энергетический объект ДТЭК в Одесской области. В результате удара без электроснабжения остались десятки тысяч домохозяйств. Энергетики сообщили о необходимости обследования поврежденного оборудования и проведения ремонтных работ.