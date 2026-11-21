По состоянию на вечер 21 ноября ситуация с электроснабжением в Одесской области остается сложной из-за постоянных российских атак на магистральные электросети. В регионе происходят масштабные обесточения, а после возобновления подачи электроэнергии возможны перепады напряжения.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение Минэнерго.

После массированной российской атаки в ночь на 20 ноября энергетикам удалось частично стабилизировать электроснабжение в пострадавших регионах.

В то же время российские войска продолжают наносить удары по энергетической инфраструктуре, в частности по объектам, на которых уже завершили восстановительные работы.

Ситуацию усложняют и постоянные воздушные тревоги, из-за которых ремонтные бригады вынуждены прерывать работу. В результате состояние электроснабжения может быстро изменяться.

Почему в Одесской области снова исчезает свет

Из-за повторных ударов по магистральным электросетям в Одесской области срабатывает автоматическая защита оборудования, что приводит к масштабным отключениям электроэнергии.

Даже после возобновления питания ситуация может оставаться нестабильной. Энергетики предупреждают о возможных кратковременных скачках или снижении напряжения.

Чтобы избежать повреждения бытовой техники, потребителям рекомендуют не оставлять мощные электроприборы подключенными к розеткам при перебоях с электроснабжением.

Информацию о текущей ситуации и возможных отключениях в своем населенном пункте советуют проверять на официальных страницах местных облэнерго.

Напомним, 20 ноября российские войска атаковали энергетический объект ДТЭК в Одесской области. В результате удара без электроснабжения остались десятки тысяч домохозяйств. Энергетики сообщили о необходимости обследования поврежденного оборудования и проведения ремонтных работ.