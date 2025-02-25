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Не только для бизнеса: в Одесской области ограничили электроснабжение для населения из-за предыдущих атак РФ

Энергетики
Энергетики круглосуточно работают над возобновлением бесперебойного электроснабжения. Фото: ДТЭК

25 февраля в Одесской области из-за последствий предыдущих дроновых атак на энергообъекты оператор системы распределения вынужденно применяет сетевые ограничения. Это приведет к обесточиванию части потребителей: не только промышленных, но и бытовых.
 

Об этом сообщили в "Укрэнерго".

"Ремонтные работы в регионе продолжаются. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование", — говорится в сообщении.

В то же время в компании ДТЭК Одесские электросети отметили, что в Киевском районе Одессы энергетики продолжают ремонт оборудования, пострадавшего при обстреле 18 февраля. До окончания работ отключения света будут продолжены. Пока еще не удалось отремонтировать все оборудование, из-за чего нет возможности полностью питать весь район одновременно.

Напомним, в "Укрэнерго" анонсировали, что в Украине 25 февраля снова будут применяться меры ограничения мощности для промышленности и бизнеса. Причиной временного введения ограничений мощности является повреждение энергообъектов в результате российских ракетно-дроновых атак. Это привело к необходимости ограничить потребление электроэнергии для индустрии и бизнеса.

Автор:
Татьяна Бессараб