В октябре торговые центры Украины снова стали чаще использовать генераторы из-за отключения электроэнергии. В среднем они работали на резервном питании 36 часов в месяц или 11% рабочего времени. В марте этот показатель равнялся 3%.

Как пишет Dilo, об этом сообщает Украинский совет торговых центров (УРТЦ) по результатам исследования.

Как отметили в УРТЦ, за последние полгода перебои с электроснабжением в торгово-развлекательных центрах были незначительными. Однако в октябре ситуация поменялась. Больше отключений пришлось на Киев, где сосредоточена значительная часть торговых площадей страны.

Электроэнергия от генераторов подорожала

По данным исследования, коммерческий тариф на электроэнергию для торговых центров в октябре составил в среднем 13,67 грн за киловатт-час по НДС. Это на 5% больше, чем в марте 2026 года. Импортная электроэнергия обходилась ТРЦ дороже электроэнергии украинского производства.

Средняя стоимость электроэнергии от генераторов для арендаторов достигла 30,64 грн за киловатт-час по НДС. Это самый высокий показатель с начала года. В марте он составил 26,21 грн.

Таким образом, электроэнергия от генераторов в октябре стоила торговым центрам в 2,2 раза дороже коммерческой.

Напомним, доля продолжительности воздушных тревог во время работы торгово-развлекательных центров Украины в октябре 2026 достигла рекордных 32,5%.