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В Полтавской области продают цех переработки древесины за 1,8 млн грн: детали аукциона

в Пирятине выставили на аукцион промышленный цех
В Пирятине выставили на аукцион промышленный цех / ФГИУ

В Пирятине Полтавской области выставили на продажу промышленный объект — цех по переработке древесины. Аукцион станет возможностью для предпринимателей приобрести недвижимость для запуска нового или масштабирования существующего производства.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные ФГИУ.

Лотом является одноэтажное здание цеха общей площадью 474, 1 кв. м, построенная в 1999 году. Сооружение имеет бутобетонный фундамент, железобетонные стены и перекрытия, шиферную кровлю и бетонный пол, а также подключено к электроснабжению.

Объект расположен по адресу: Полтавская обл., Лубенский р-н, г. Пирятин, ул. Цыбаня, 72-Г.

Начальная стоимость лота составляет 1797500 грн (без НДС). Имущество выставляется на торги в первый раз.

Продажа пройдет в формате трехраундового английского аукциона.

Ключевые даты для участников:

  • Прием заявок: длится до 09 ноября 2026 (до 20:00 ).
  • Проведение аукциона: 10 ноября 2026 в 12:40 .
Фото 2 — В Полтавской области продают цех переработки древесины за 1,8 млн грн: детали аукциона
Фото: ФГИУ
Фото 3 — В Полтавской области продают цех переработки древесины за 1,8 млн грн: детали аукциона
Фото: ФГИУ

Напомним, ранее Фонд госимущества уже выставлял комплекс в Ровенской области со стартовой ценой 7,8 млн грн. В этот лот также входили производственные и складские помещения, которые находились на балансе "Лесов Украины".

Автор:
Татьяна Бессараб

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