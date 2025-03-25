В Полтавской области запустили новый завод по производству круп и муки мощностью 120 т в сутки

В Миргородском районе Полтавской области начал работу завод по переработке зерновых и бобовых культур Yednist' Food, который является частью производственных активов Yednist' Group.

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Об этом сообщила пресс-служба компании, информирует Latifundist.com.

Что известно о производстве

На заводе установлено оборудование украинского производителя – компании Olis.

Предприятие оснастило производственные линии фотосепаратором нового поколения, что гарантирует идеальное качество продукции, удаляя даже малейшие дефекты и примеси.

Также были установлены лущильно-шлифовальные машины и расколы гороха.

Завод Yednist' Food занимается:

переработкой зерновых и бобовых культур;

производит желтый колотый горох кукурузную крупу, кукурузную муку для B2B-рынка под одноименным брендом.

Общая мощность завода составляет 120 т переработки сырья в сутки. Готовой продукции завод может производить:

кукурузной крупы — до 66 т/сутки,

кукурузной муки — до 18 т/сутки,

гороха — до 96 т/сутки.

Отмечается, что производство сертифицировано по международным стандартам безопасности (ISO 9001, FSSC 22000, ISO 14001).

65% продукции планируется экспортировать в страны Евросоюза и Ближнего Востока.

Справка:

Yednist' Food входит в состав Yednist' Group — группы компаний, которая более 30 лет является лидером на украинском рынке производства кормов и активно участвует в глобальном производстве пищевых продуктов.

Напомним, в Ирпене под Киевом Ecosoft, являющейся частью австрийской группы компаний BWT, завершает строительство нового производственно-складского комплекса площадью 7500 кв.м. Сюда будут перемещены мощности Ecosoft по производству систем очистки воды.