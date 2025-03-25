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В Полтавской области запустили новый завод по производству круп и муки мощностью 120 т в сутки
В Миргородском районе Полтавской области начал работу завод по переработке зерновых и бобовых культур Yednist' Food, который является частью производственных активов Yednist' Group.
Об этом сообщила пресс-служба компании, информирует Latifundist.com.
Что известно о производстве
На заводе установлено оборудование украинского производителя – компании Olis.
Предприятие оснастило производственные линии фотосепаратором нового поколения, что гарантирует идеальное качество продукции, удаляя даже малейшие дефекты и примеси.
Также были установлены лущильно-шлифовальные машины и расколы гороха.
Завод Yednist' Food занимается:
- переработкой зерновых и бобовых культур;
- производит желтый колотый горох кукурузную крупу, кукурузную муку для B2B-рынка под одноименным брендом.
Общая мощность завода составляет 120 т переработки сырья в сутки. Готовой продукции завод может производить:
- кукурузной крупы — до 66 т/сутки,
- кукурузной муки — до 18 т/сутки,
- гороха — до 96 т/сутки.
Отмечается, что производство сертифицировано по международным стандартам безопасности (ISO 9001, FSSC 22000, ISO 14001).
65% продукции планируется экспортировать в страны Евросоюза и Ближнего Востока.
Справка:
Yednist' Food входит в состав Yednist' Group — группы компаний, которая более 30 лет является лидером на украинском рынке производства кормов и активно участвует в глобальном производстве пищевых продуктов.
Напомним, в Ирпене под Киевом Ecosoft, являющейся частью австрийской группы компаний BWT, завершает строительство нового производственно-складского комплекса площадью 7500 кв.м. Сюда будут перемещены мощности Ecosoft по производству систем очистки воды.