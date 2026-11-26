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В приложении "Киев Цифровой" изменят способ оплаты: что нужно сделать пользователям
С 27 ноября приложение "Киев Цифровой" перейдет на новую платежную систему. После обновления пользователи не смогут оплачивать услуги сохраненными банковскими картами, однако останутся доступными платежи по реквизитам карты через Apple Pay и Google Pay.
Как пишет Dilo, об этом информирует пресс-служба КГГА.
После обновления исчезнет раздел "Карты", поэтому производить платежи с помощью ранее сохраненных банковских карт будет невозможно.
В то же время, основные способы оплаты останутся доступными. Пользователи смогут рассчитываться:
- путем введения реквизитов банковской карты;
- через Apple Pay;
- через Google Pay.
Как подготовиться к изменениям в "Киеве Цифровом"
Чтобы избежать трудностей при оплате транспортных услуг и приобретении билетов, пользователям рекомендуют заранее обновить приложение до последней версии.
Это поможет корректно работать с новой платежной системой после запуска 27 ноября.
В сервисе также отмечают, что платежная информация пользователей остается защищенной. Все данные шифруются и обрабатываются в соответствии с международным стандартом безопасности Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS), устанавливающим требования к защите информации при работе с банковскими картами.
Напомним, в приложении "Киев Цифровой" запустили новую льготу для водителей с инвалидностью - они могут оформить бесплатную парковку на почасовых муниципальных площадках. Льгота доступна людям с инвалидностью I, II и III групп, а также лицам с инвалидностью в результате войны.