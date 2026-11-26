С 27 ноября приложение "Киев Цифровой" перейдет на новую платежную систему. После обновления пользователи не смогут оплачивать услуги сохраненными банковскими картами, однако останутся доступными платежи по реквизитам карты через Apple Pay и Google Pay.

Как пишет Dilo, об этом информирует пресс-служба КГГА.

После обновления исчезнет раздел "Карты", поэтому производить платежи с помощью ранее сохраненных банковских карт будет невозможно.

В то же время, основные способы оплаты останутся доступными. Пользователи смогут рассчитываться:

путем введения реквизитов банковской карты;

через Apple Pay;

через Google Pay.

Как подготовиться к изменениям в "Киеве Цифровом"

Чтобы избежать трудностей при оплате транспортных услуг и приобретении билетов, пользователям рекомендуют заранее обновить приложение до последней версии.

Это поможет корректно работать с новой платежной системой после запуска 27 ноября.

В сервисе также отмечают, что платежная информация пользователей остается защищенной. Все данные шифруются и обрабатываются в соответствии с международным стандартом безопасности Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS), устанавливающим требования к защите информации при работе с банковскими картами.

Напомним, в приложении "Киев Цифровой" запустили новую льготу для водителей с инвалидностью - они могут оформить бесплатную парковку на почасовых муниципальных площадках. Льгота доступна людям с инвалидностью I, II и III групп, а также лицам с инвалидностью в результате войны.