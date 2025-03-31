В прошлом году более 340 женщин получили дипломы водителей грузовиков и автобусов, из которых 17% уже трудоустроены.

В прошлом году 343 женщины получили дипломы водителей грузового и пассажирского транспорта в рамках программы Reskilling Ukraine, и 17% из них уже трудоустроены.

Як забезпечити розвиток і стійкість компаній: досвід TERWIN, NOVUS, Arcelor Mittal, СК ІНГО та 40 інших провідних топменеджерів та державних діячів. 11 квітня на Business Wisdom Summit дізнайтесь, як бізнесу адаптуватися до нових регуляторних вимог, реагувати на зміни та залучати інвестиції у нинішніх умовах. Реальні кейси від лідерів українського бізнесу. Забронировать участие

Об этом рассказала заместитель министра экономики Украины Татьяна Бережная, передает Укринформ.

Основные цифры

В 2024 году 343 участника завершили учебные программы Reskilling Ukraine.

17% из них уже трудоустроены водительами, еще 17% из них применяют приобретенные навыки в других сферах, в том числе открыли собственный бизнес или занимаются волонтерством.

33% активно ищут возможности трудоустроиться по новой профессии, отметила Бережная.

По словам Бережной, в прошлом году около 40 компаний проявили заинтересованность в трудоустройстве женщин-водительниц.

Среди них — ритейлеры, компании, занимающиеся международными и внутренними автобусными перевозками, агрокомпании, предприятия добывающей и пищевой промышленности, а также работающие в Украине логистические и международные транспортные компании.

О проекте

Программа OnTrack C от Reskilling Ukraine – это безвозмездная программа переквалификации, которая дает возможность женщинам овладеть профессией водителя грузовых автомобилей. Категория С позволяет управлять грузовиком массой более 7,5 т.

Курс состоит из теоретической и практической частей и завершается экзаменом на получение категории С.

Практическая часть проходит в одном из трех тренировочных лагерей в Киеве, Тернополе или Кременце Тернопольской области. Проживание, питание и курс безвозмездны для участниц и полностью покрываются организаторами.

Дефицит рабочих рук

Мобилизация специалистов в ряды ВСУ стала важным вызовом для экономики, поэтому в Министерстве экономики предложили переквалифицировать женщин в те профессии, представители которых пошли воевать.

В первую очередь речь идет о женщинах, которые уже сегодня овладевают когда-то чисто "мужскими" профессиями. Например, телохранителей, водителей грузовиков, автобусов или даже тракторов – таковы сейчас реалии рынка труда. Переквалификация специалистов вместе с трудоустройством ветеранов — это главные вызовы для правительства на рынке труда.

По словам Татьяны Бережной, в прошлом году около 40 компаний проявили заинтересованность в трудоустройстве женщин-водительниц. Среди них — ритейлеры, компании, занимающиеся международными и внутренними автобусными перевозками, агрокомпании, предприятия добывающей и пищевой промышленности, а также работающие в Украине логистические и международные транспортные компании.