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В прошлом году более 340 женщин получили дипломы водителей грузовиков и автобусов, из которых 17% уже трудоустроены.
В прошлом году 343 женщины получили дипломы водителей грузового и пассажирского транспорта в рамках программы Reskilling Ukraine, и 17% из них уже трудоустроены.
Об этом рассказала заместитель министра экономики Украины Татьяна Бережная, передает Укринформ.
Основные цифры
В 2024 году 343 участника завершили учебные программы Reskilling Ukraine.
17% из них уже трудоустроены водительами, еще 17% из них применяют приобретенные навыки в других сферах, в том числе открыли собственный бизнес или занимаются волонтерством.
33% активно ищут возможности трудоустроиться по новой профессии, отметила Бережная.
По словам Бережной, в прошлом году около 40 компаний проявили заинтересованность в трудоустройстве женщин-водительниц.
Среди них — ритейлеры, компании, занимающиеся международными и внутренними автобусными перевозками, агрокомпании, предприятия добывающей и пищевой промышленности, а также работающие в Украине логистические и международные транспортные компании.
О проекте
Программа OnTrack C от Reskilling Ukraine – это безвозмездная программа переквалификации, которая дает возможность женщинам овладеть профессией водителя грузовых автомобилей. Категория С позволяет управлять грузовиком массой более 7,5 т.
Курс состоит из теоретической и практической частей и завершается экзаменом на получение категории С.
Практическая часть проходит в одном из трех тренировочных лагерей в Киеве, Тернополе или Кременце Тернопольской области. Проживание, питание и курс безвозмездны для участниц и полностью покрываются организаторами.
Дефицит рабочих рук
Мобилизация специалистов в ряды ВСУ стала важным вызовом для экономики, поэтому в Министерстве экономики предложили переквалифицировать женщин в те профессии, представители которых пошли воевать.
В первую очередь речь идет о женщинах, которые уже сегодня овладевают когда-то чисто "мужскими" профессиями. Например, телохранителей, водителей грузовиков, автобусов или даже тракторов – таковы сейчас реалии рынка труда. Переквалификация специалистов вместе с трудоустройством ветеранов — это главные вызовы для правительства на рынке труда.
По словам Татьяны Бережной, в прошлом году около 40 компаний проявили заинтересованность в трудоустройстве женщин-водительниц. Среди них — ритейлеры, компании, занимающиеся международными и внутренними автобусными перевозками, агрокомпании, предприятия добывающей и пищевой промышленности, а также работающие в Украине логистические и международные транспортные компании.