В прошлом году Украина не смогла освоить более 7 млрд грн из средств, выделенных на восстановление: что помешало

Украина не смогла потратить более 7 млрд грн из выделенных около 25 млрд грн в 2024 году средств на восстановление. Причиной послужила бюрократия, низкая способность местных органов власти быстро реализовывать проекты и задержки в публичных закупках.

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Об этом сообщили эксперты проекта "Контроль расходов на восстановление Украины" при поддержке Европейского Союза во время события "Как тратили средства на восстановление в 2024 году".

Так, по словам ведущей научной сотрудницы ИЭД Александры Бетлий, средств на финансирование восстановления и восстановления в бюджете было мало по сравнению с потребностями, но даже их не удалось потратить.

Всего в 2024 году по бюджетным программам Минразвития профинансировали 640 проектов на общую сумму 17,7 млрд грн при финансировании около 25 млрд грн.

В целом Украина сейчас имеет семь основных источников финансирования восстановления, а именно:

Фонд ликвидации последствий вооруженной злости;

международные финансовые организации (Всемирный банк, ЕИБ и т.п.);

резервный фонд и другие программы госбюджета;

местные бюджеты; средства Ukraine24;

Фонд поддержки энергетики Украины;

частных благотворительных фондов и программ технической помощи.

Субвенции из госбюджета местным бюджетам стали наиболее распространенным механизмом финансирования восстановления в 2024 году.

"Субвенция на реализацию проектов, направленных на ликвидацию последствий вооруженной агрессии, в 2024 году составила 7,5 млрд грн, тогда как кассовые расходы были произведены лишь на 5,3 млрд грн. По второй субвенции было предоставлено 3,1 млрд грн, а кассовые расходы составляли 1,4 млрд грн".

Сколько средств потратили по бюджетным программам

Также гораздо меньше возможного было потрачено по бюджетным программам, финансировавшимся за счет международных финансовых организаций (МФО). По программам по восстановлению Украины фактические субвенции составили 400 млн. грн. при плане в 2,3 млрд. грн., а по чрезвычайной кредитной программе для восстановления Украины — 721 млн. грн. при плане 4,5 млрд. грн.

Недофинансирование произошло по всем профильным распорядителям средств: Агентство восстановления профинансировало только 78% плановых расходов на восстановление, Минразвития – 70% программ восстановления и 40% общегосударственных программ.

Медленные закупки, длительные процедуры и низкая способность отдельных общин готовить проекты и их внедрять, а также проблемы с дофинансированием общин стали причинами почему фактически израсходованные средства меньше выделенных из бюджета или доступных по программам МФО, считает Бетлий.

Из 750 проектов стоимостью 2,36 трлн грн. поданных в 2024 году в Единый проектный портфель было отобрано 92 проекта, на которые в госбюджете на 2025 год предусмотрено 36 млрд грн. Для их полного финансирования необходимо привлечь еще около 187 млрд грн от МФО.

Заметим, что согласно оценке RDNA4 от Всемирного банка, потребность Украины в восстановлении составляет сейчас $524 млрд.

Эта сумма почти в три раза превышает прогнозируемый ВВП страны на 2024 год и превышает прошлогоднюю оценку в 486 млрд долларов. В результате разрушений повреждено или уничтожено 13% жилищного фонда — это 2,5 миллиона домохозяйств.

Приоритетные программы восстановления и реконструкции на 2025 год включают государственные инвестиционные проекты и неинвестиционные программы на общую сумму $17 млрд, в том числе инвестиционные проекты оцениваются в $12 млрд и неинвестиционные программы более чем в $5 млрд.

Согласно отчету Kyiv School of Economics (KSE), общая сумма прямого ущерба, который понесла инфраструктура Украины в результате полномасштабного вторжения России, достигла 170 млрд долларов. По сравнению с началом 2024 года эта сумма выросла на 12,6 млрд долларов из-за ракетных ударов и боевых действий.