В Реестре должников почти 9 млн украинцев: в каких регионах больше всего

Более 164 тысяч новых долгов накопили украинцы с декабря 2024 по март 2025. Наиболее заметно выросли долги по спецконфискации, взыскание имущества по исполнительному документу и возмездное изъятие орудия правонарушения.

Об этом сообщает "Опендатабот".

По данным аналитиков, более 9 млн долгов зафиксировано в Едином реестре должников. На 1,9% или 164 304 производства увеличилось с момента последнего обновления реестра в декабре 2024 года. К сравнению, за полгода реестр вырос на 4,2%.

В каких категориях увеличилось количество долгов?

Отмечается, что за это время на 14% увеличилось количество долгов в виде спецконфискаций — это взыскание имущества по решению суда в рамках уголовных дел. В то же время на 7% увеличилось возмездное изъятие предметов, ставших либо орудием правонарушения, либо объектом. Также в топе с ростом на 9% взыскания имущества по исполнительному документу.

Как отмечают аналитики, в целом чаще всего украинцы попадают в реестр за неуплаченные штрафы за нарушение ПДД — 1,9 млн или 21,4% от общего количества. Еще 20% составляют долги за административные правонарушения: более 1,8 млн. Замыкают тройку взыскания в пользу государственного бюджета – 18% или 1,6 млн.

Где больше всего должников

Как сообщают в "Опендатабот", больше всего долгов зафиксировано на Днепропетровщине — 973 185 производств, что составляет 11% от общего количества. На втором месте Киев с 633 286 долгами (7%), а на третьем – Харьковщина – 620 211 (7%).

Значительные долги также имеют украинцы в Одесской области (525 210) и Донбассе (521 062).

Как отмечают аналитики, почти 75% всех долгов приходится на мужчин.

По данным Единого реестра должников, 735 384 новых долгов из-за неуплаченных штрафов ПДД зафиксировали в прошлом году. Почти 83% всех должников мужчины, в то же время доля женщин растет каждый год. Больше всего долгов зафиксировали в Днепропетровской области и Киеве.