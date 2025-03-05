Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,58

--0,01

EUR

43,88

+0,34

Наличный курс:

USD

41,60

41,46

EUR

44,00

43,78

Три года большой войны

Три года 

большой войны
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
Сталеве серцекраїни

Сталеве серце

країни
Економическая ответственность:&nbsp;Топ налогоплательщиков 2024

Економическая ответственность: 

Топ налогоплательщиков 2024
Моя&nbsp;безбарьерность

Моя 

безбарьерность
Є сенс&nbsp;допомагати

Є сенс 

допомагати
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

В Реестре должников почти 9 млн украинцев: в каких регионах больше всего

долг
Фото: Freepik

Более 164 тысяч новых долгов накопили украинцы с декабря 2024 по март 2025. Наиболее заметно выросли долги по спецконфискации, взыскание имущества по исполнительному документу и возмездное изъятие орудия правонарушения.

Об этом сообщает "Опендатабот".

По данным аналитиков, более 9 млн долгов зафиксировано в Едином реестре должников. На 1,9% или 164 304 производства увеличилось с момента последнего обновления реестра в декабре 2024 года. К сравнению, за полгода реестр вырос на 4,2%.

В каких категориях увеличилось количество долгов?

Отмечается, что за это время на 14% увеличилось количество долгов в виде спецконфискаций — это взыскание имущества по решению суда в рамках уголовных дел. В то же время на 7% увеличилось возмездное изъятие предметов, ставших либо орудием правонарушения, либо объектом. Также в топе с ростом на 9% взыскания имущества по исполнительному документу.

Как отмечают аналитики, в целом чаще всего украинцы попадают в реестр за неуплаченные штрафы за нарушение ПДД — 1,9 млн или 21,4% от общего количества. Еще 20% составляют долги за административные правонарушения: более 1,8 млн. Замыкают тройку взыскания в пользу государственного бюджета – 18% или 1,6 млн.

Фото 2 — В Реестре должников почти 9 млн украинцев: в каких регионах больше всего

Где больше всего должников

Как сообщают в "Опендатабот", больше всего долгов зафиксировано на Днепропетровщине — 973 185 производств, что составляет 11% от общего количества. На втором месте Киев с 633 286 долгами (7%), а на третьем – Харьковщина – 620 211 (7%).

Значительные долги также имеют украинцы в Одесской области (525 210) и Донбассе (521 062).

Фото 3 — В Реестре должников почти 9 млн украинцев: в каких регионах больше всего

Как отмечают аналитики, почти 75% всех долгов приходится на мужчин.

По данным Единого реестра должников, 735 384 новых долгов из-за неуплаченных штрафов ПДД зафиксировали в прошлом году. Почти 83% всех должников мужчины, в то же время доля женщин растет каждый год. Больше всего долгов зафиксировали в Днепропетровской области и Киеве.

Автор:
Светлана Манько