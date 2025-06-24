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В результате ракетного удара РФ по Днепропетровщине девять человек погибли, более 70 ранены (ФОТО)

спасатели, разрушение, раненая женщина
РФ совершила удары ракетами по Днепропетровщине. Фото: ГСЧС Днепропетровщины

24 июня в результате российской массированной атаки на Днепропетровщину погибли девять человек, более 70 получили ранения, среди которых дети. Днепропетровская областная прокуратура начала досудебное расследование в уголовных производствах по фактам совершения военных преступлений, повлекшее гибель людей.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные пресс-службы Офиса генпрокурора Украины.

По данным следствия, 24 июня 2025 года российские военные совершили ракетную атаку на Днепропетровщину. В городе Днепр семеро погибших. Около 70 человек ранены, среди них — десять детей. Повреждена инфраструктура, поезд, жилые дома, учебные заведения, медучреждения, общежитие, админздание, автомобили.

Также в результате обстрела в городе Самар, Днепропетровской области, погибли два человека. Девять местных жителей получили ранения. Информация о погибших и раненых уточняется.

Фото 2 — В результате ракетного удара РФ по Днепропетровщине девять человек погибли, более 70 ранены (ФОТО)
Фото 3 — В результате ракетного удара РФ по Днепропетровщине девять человек погибли, более 70 ранены (ФОТО)
Фото 4 — В результате ракетного удара РФ по Днепропетровщине девять человек погибли, более 70 ранены (ФОТО)
Фото 5 — В результате ракетного удара РФ по Днепропетровщине девять человек погибли, более 70 ранены (ФОТО)
Фото 6 — В результате ракетного удара РФ по Днепропетровщине девять человек погибли, более 70 ранены (ФОТО)
Фото 7 — В результате ракетного удара РФ по Днепропетровщине девять человек погибли, более 70 ранены (ФОТО)
Фото 8 — В результате ракетного удара РФ по Днепропетровщине девять человек погибли, более 70 ранены (ФОТО)
Фото 9 — В результате ракетного удара РФ по Днепропетровщине девять человек погибли, более 70 ранены (ФОТО)
Фото 10 — В результате ракетного удара РФ по Днепропетровщине девять человек погибли, более 70 ранены (ФОТО)
Фото 11 — В результате ракетного удара РФ по Днепропетровщине девять человек погибли, более 70 ранены (ФОТО)
Фото 12 — В результате ракетного удара РФ по Днепропетровщине девять человек погибли, более 70 ранены (ФОТО)
Фото 13 — В результате ракетного удара РФ по Днепропетровщине девять человек погибли, более 70 ранены (ФОТО)

"На местах событий работают сотрудники экстренных служб и правоохранители, фиксирующие очередные военные преступления РФ", — отметили в Офисе генпрокурора.

Обстрелы врага 24 июня

Сегодня в результате российского ракетного удара по Днепропетровской области был поврежден пассажирский поезд №52 сообщением Одесса – Запорожье. Пассажиров оперативно перевели в укрытие.

"К счастью, обошлось без жертв среди пассажиров и работников железной дороги поезда №52 Одесса — Запорожье, возле которого произошло попадание вражеской ракеты. Пассажирам, получившим травмы, оказывается медицинская помощь", — сообщил пресс-служба "Укрзализныци" .

Напомним, в ночь 23 июня враг нанес массированный комбинированный удар баллистикой и ударными дронами по Киеву, нанеся повреждение гражданской инфраструктуры. Погибли девять человек.

Автор:
Татьяна Ковальчук