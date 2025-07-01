В Ровенской области сошли с рельсов грузовые вагоны, есть задержки в движении поездов

В Ровенской области произошел сход пустых вагонов грузового поезда, в результате чего ряд пассажирских рейсов "Укрзализныци" карпатского направления курсирует с задержками.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на УЗ.

Поезда №80 Львов – Днепр и №64 Львов – Харьков меняют маршрут и следуют через Тернополь. Ориентировочная задержка – свыше 2 часов.

Именно он первым пройдет поврежденным участком после частичного восстановления в течение ближайших двух часов.

Компания просит пассажиров, планирующих пересадку на другие поезда "Укрзализныци", сообщить об этом проводнику или стюарду. Диспетчерский центр поможет отладить стыковки.

Восстановительные работы продолжаются. На месте работают специалисты и вся необходимая техника. "Укрзализныця" приносит извинения за вынужденные неудобства и обещает информировать пассажиров о развитии ситуации.

Обновлено в 19:45

"Укрзализныця" возобновила движение поездов по одной нечетной колее на перегоне Каменица – Дубно. Ремонтные работы на втором пути продолжаются.

Первыми без объезда поврежденный участок пройдут поезда №744 Львов – Киев и №749 Киев – Чоп – Вена. Их движение будет максимально ускорено после прохождения проблемного участка.

В то же время часть рейсов испытывает задержки в связи с ограничением движения. В течение суток 1 июля возможны задержки следующих поездов:

№80 Львов – Днепр;

№64/112 Львов – Харьков, Изюм;

№749 Киев – Чоп (включая беспересадочные вагоны Киев – Вена);

№46 Ужгород – Харьков;

№16/146 Ясиня, Черновцы – Харьков;

№48 Мукачево – Запорожье;

№6/116 Ясиня, Черновцы – Запорожье;

№368 Ковель – Ужгород;

№83/233 Киев – Солотвино, Рахов;

№4 Ужгород – Запорожье;

№32 Перемышль – Киев;

№92 Львов – Киев;

№23 Киев, Харьков – Хелм.

Напомним, в ночь на 23 мая на участке "Ясиня — Вороненко" произошел провал земной породы, что привело к временному перекрытию движения на этом отрезке железнодорожного пути. "Укрзализныця" сразу изменила маршруты ряда поездов дальнего сообщения, следующих в Рахов .