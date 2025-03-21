- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
В США заявили, что готовы управлять украинскими АЭС
США "без проблем" могли бы управлять эксплуатацией атомных электростанций в Украине, если об этом будет принято политическое решение.
Об этом заявил министр энергетики США Крис Райт, пишет Bloomberg.
"Вместе с местными экспертами мы привлечем высококлассных ядерных специалистов из Соединенных Штатов, и вместе мы примем мудрые решения. Америка полна опыта в этой области", — подчеркнул Райт.
В то же время он добавил, что диалог о возможном приобретении американскими компаниями атомных электростанций, таких как Запорожская АЭС, не ведется.
США хотят получить контроль над украинскими АЭС
Во время недавнего телефонного разговора Дональда Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским лидер США предложил передать украинские АЭС под контроль США, говорилось в официальном заявлении госсекретаря Марко Рубио и советника по нацбезопасности Майка Волца по итогам разговора.
Зеленский в свою очередь прокомментировал заявление пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт относительно того, что Трамп считает, если США будут владеть энергообъектами Украины, то это будет лучшим средством защиты инфраструктуры.
Президент Украины опроверг разговоры с Трампом о собственности на украинские атомные станции.
"США хотят Запорожскую АЭС забрать у россиян и хотят инвестировать, модернизировать. Это вопрос другой. Это вопрос открытый. Мы можем об этом говорить. Но вопрос собственности мы точно не обсуждали с президентом Трампом", — подчеркнул он.
Зеленский подчеркнул, что все атомные электростанции в Украине являются собственностью государства, а не частными.
Он отметил, что хотя в других секторах энергетики, таких как тепловая генерация и зеленая энергетика есть частные партнеры, атомная энергетика остается под контролем государства.
Издание Financial Times со ссылкой на неназванных украинских чиновников сообщило, что администрация Трампа стремится выдвинуть новые условия соглашения о полезных ископаемых с Украиной и включить в нее контроль над украинскими атомными электростанциями.