В суд направлено дело о торговле руководящими должностями на таможне на 1,7 млн долларов

В суд направлены материалы дела Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) в отношении группы лиц, обвиняемых в попытке организации коррупционных схем путем назначения "своих" руководителей на таможне.

Об этом сообщила пресс-служба НАБУ.

По данным следствия, за кресло руководителя Львовской таможни предлагали 1 миллион долларов, в то время как должности руководителей Волынской и Черновицкой таможен "стоили" 500 тысяч и 200 тысяч долларов соответственно.

Кроме того, участники группы рассчитывали на то, что руководство Гостаможслужбы "не будет замечать" коррупционные схемы на этих таможнях в обмен на половину незаконно полученных доходов.

Благодаря детективам НАБУ и прокурорам САП преступных намерений удалось предотвратить.

Двум лицам сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 369 УК Украины, инициатор преступления задержан на основании ст. 208 УПК РФ.

НАБУ и САП не уточняют фамилии подозреваемых. По данным Bihus.info, речь идет о Назаре Шептицком – пасынке главы крупнейшего в Украине Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз (КНИИСЭ), а также его сообщнике Олеге Гаталяке.

Напомним, Кабинет министров утвердил механизм проверки на добродетель и мониторинг образа жизни должностных лиц таможенных органов.