В Сумской области враг обстрелял автомобили "Укрпочты"

Укрпочта, обстрел
Обстрелы повредили два автомобиля "Укрпочты" / Укрпочта

В Сумской области Россия в течение последних двух дней обстреляла автомобили "Укрпочты" в приграничных районах. За это время повреждены две машины.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил генеральный директор компании Игорь Смилянский.

Обстрелы повредили два автомобиля

"К счастью, машины выдержали. Экипажи уже эвакуированы и в безопасности. Искренне благодарю наших героических работников за преданность и мужество, а местным общинам, полиции и ВСУ — за помощь, безопасность и своевременную эвакуацию", - написал Смелянский.

Несмотря на обстрелы, работники "Укрпочты" продолжают обслуживать прифронтовые общины, где проживает более 10 000 человек. Для обеспечения безопасности и эффективной работы сотрудничают с местными общинами, полицией и ВСУ.

В компании призывают всех, кто хочет помочь, делать это непосредственно в прифронтовых общинах, где поддержка будет действительно полезна.

"А всем "экспертам", которые имеют советы и мнения, - заблаговременно благодарю, но не надо. Если действительно есть желание и опыт - могу предоставить адреса прифронтовых общин, где ваши руки и помощь будут по-настоящему полезны", - написал директор компании.

Ранее сообщалось, что после обстрела поселка Яровая в Донецкой области, где 9 сентября погибли 24 получавших пенсию, "Укрпочта" изменит процедуру выплат в прифронтовой зоне.

Автор:
Ольга Опенько