В Украине по данным Единого государственного реестра на середину ноября 2026 года насчитывается 183 адреса массовой регистрации физических лиц-предпринимателей, по которым оформлено 16 281 ФЛП, а половина из них — 8 216 предпринимателей — продолжают работать. В частности, 1402 предпринимателя зарегистрированы по адресам 10 центров реинтеграции и учета бездомных лиц, и более половины из них (716 ФЛП) до сих пор ведут деятельность.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на аналитику "Опендатабот".

Массовыми аналитики считают адреса, по которым зарегистрировано 50 и более предпринимателей, учитывая как действующих, так и прекративших деятельность. Почти треть таких адресов расположена в столице — 59, а еще по 30 адресов насчитывается на Одесщине и Буковине.

С начала полномасштабной войны в целом предпринимателей с регистрациями на массовых адресах увеличилось на 3 605 ФЛП, однако последние два года таких регистраций становится меньше, и по сравнению с периодом до начала полномасштабного вторжения их уменьшилось на 45%. Так, если в 2021 году по массовым адресам зарегистрировали 1 368 ФЛП, то в 2025 году - 757, а за неполный 2026 по таким адресам зарегистрировался 641 предприниматель.

География, виды деятельности и адреса-рекордсмены

Больше действующих предпринимателей зарегистрировано по массовым адресам в Киеве — 3 332 ФЛП, или 41% от общего количества. Далее следуют Одесская область, где работает 1626 таких предпринимателей (20%), и Харьковская область с показателем 1129 ФЛП (14%), поэтому вместе на эти три региона приходится почти три четверти всех действующих предпринимателей с массовыми адресами.

По видам деятельности чаще всего по таким адресам регистрируются предприниматели в сфере ИТ — 2318 действующих ФЛП (28%), еще почти каждый пятый занимается розничной торговлей (1628 предпринимателей), далее следуют оптовая торговля (508 ФЛП), сфера HoReCa (487) и информационные услуги.

Абсолютным лидером по количеству регистраций в Украине является адрес центра реинтеграции и учета бездомных лиц в Одессе по улице Киры Муратовой, 7, где с учетом всех вариантов написания в реестре числятся 603 предпринимателя, из которых 322 действуют.

Среди центров учета бездомных еще по 117 предпринимателей зарегистрировано в Киеве по улице Рогозовской, 4/16 и в Николаеве по улице Круговой, 47, где продолжают работать 75 и 43 предпринимателя соответственно.

Кроме того, в перечень крупнейших массовых адресов страны входят несколько локаций в столице — квартира 104 на улице Бондарской, 3 (258 ФЛП в целом и 132 активные), квартира 22 на проспекте Науки, 34 (252 и 182), переулок Ковальский, 5 (242) (239 и 110), квартира 74 на улице Максима Берлинского, 20 (236 и 149) и улица Борщаговская, 148 (223 и 134), а также еще два адреса в Одессе - улица Героев Крут, 13 (254 и 163) и 3 в Харькове по улице Пушкинской, 79/1 (204 и 96).

Оценка налогового комитета Верховной Рады

Председатель Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев отметил, что массовая регистрация ФЛП по адресам центров для бездомных может свидетельствовать об использовании этих адресов в схемах уклонения от уплаты налогов или создания фиктивных предпринимателей.

По его словам, человеку предлагают небольшую сумму, оформляют на него ФЛП, а дальше через него проводят средства для дробления бизнеса, выплаты теневых зарплат или открытие счетов для сомнительных переводов, после чего при накоплении долгов взыскать их невозможно, ведь по адресу работает социальное учреждение, а сам человек часто даже не знает о регистрации бизнеса на свое имя.

Парламентарий также пояснил, что бездомный человек имеет законное право зарегистрировать место жительства по адресу центра учета по заявлению уполномоченного лица заведения, поэтому часть этих предпринимателей действительно может работать, однако в таком случае они обычно занимались бы простыми видами деятельности типа уборки, подсобных работ или доставки.

Зато зарегистрированные там ФЛПы декларируют оптовую торговлю, программирование и ИТ, юридическую практику, консалтинг и даже стоматологию, что для человека без жилья выглядит по меньшей мере странно, а часть предпринимателей имеет одинаковый контактный телефон, то есть их, вероятно, регистрировал и обслуживает один человек.

В Опендатаботе добавили, что сервис отслеживает подобные потенциальные риски предпринимателей, в том числе массовые адреса и телефоны, неоднократные закрытия и повторные открытия, налоговые долги и уголовные дела, которые можно проверить на сайте по ИНН или автоматизировать через API.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине зафиксировали более 30 тысяч перерегистраций, так что каждый седьмой новый ФЛП открывают не впервые. За девять месяцев 2026 года произошло 30 033 случая повторной регистрации физических лиц-предпринимателей, а всего предпринимательскую деятельность возобновили 29 382 человека, что уже превысило показатели всего 2025 года.