В Украине будут действовать графики отключений света для бизнеса: что известно

Завтра, 19 февраля, в утренние и вечерние часы для промышленных и бизнес-потребителей будут действовать графики ограничения мощности.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрэнерго".

Что известно о графике и причине ограничений

Причина временного введения ограничений – повреждение энергообъектов в результате российских ракетно-дроновых атак.

Время применения ограничений:

06:00 – 09:00;

15:00 – 22:00

Отключение бытовых потребителей пока не прогнозируется.

Энергетики активно работают над восстановлением поврежденного оборудования. Время и объем ограничений может изменяться, поэтому рекомендуется следить за обновлениями на официальных ресурсах облэнерго.

Также в "Укрэнерго" призывают потребителей к рациональному использованию электроэнергии.

Несмотря на то, что враг продолжает обстрелы энергетической инфраструктуры, постоянно модернизируя атаки и средства поражения, ситуация в энергосистеме остается стабильной и управляемой, система сохраняет свою целостность, подчеркивают в Министерстве энергетики Украины.

Напомним, 17 февраля в Украине ввели экстренные отключения света.