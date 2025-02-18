- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
В Украине будут действовать графики отключений света для бизнеса: что известно
Завтра, 19 февраля, в утренние и вечерние часы для промышленных и бизнес-потребителей будут действовать графики ограничения мощности.
Об этом сообщает пресс-служба "Укрэнерго".
Что известно о графике и причине ограничений
Причина временного введения ограничений – повреждение энергообъектов в результате российских ракетно-дроновых атак.
Время применения ограничений:
- 06:00 – 09:00;
- 15:00 – 22:00
Отключение бытовых потребителей пока не прогнозируется.
Энергетики активно работают над восстановлением поврежденного оборудования. Время и объем ограничений может изменяться, поэтому рекомендуется следить за обновлениями на официальных ресурсах облэнерго.
Также в "Укрэнерго" призывают потребителей к рациональному использованию электроэнергии.
Несмотря на то, что враг продолжает обстрелы энергетической инфраструктуры, постоянно модернизируя атаки и средства поражения, ситуация в энергосистеме остается стабильной и управляемой, система сохраняет свою целостность, подчеркивают в Министерстве энергетики Украины.
Напомним, 17 февраля в Украине ввели экстренные отключения света.