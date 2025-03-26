В Украине будут доставлять лекарства с помощью дронов

В Тлумацкой общине в Ивано-Франковской области с апреля 2025 начнут доставлять лекарства людям с помощью дронов.

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Об этом рассказала директор Тлумацкого центра первичной медицинской помощи Оксана Мельник, пишет Суспільне.

Для чего внедряют доставку лекарства дронами

Отмечается, что эта инициатива позволяет доставить людям медикаменты с помощью быстрых электрических бесшумных дронов. Доставку медикаментов можно будет заказать по государственной программе "Доступное лекарство" у семейного врача.

"Это — гуманитарный проект, позволяющий людям получить лекарства по месту жительства, а также — сэкономить время, физический актив и деньги", — объясняет Мельник.

Она отметила, что над воплощением этой идеи работали несколько лет, ведь в Тлумацкой общине не все села имеют аптечные пункты, поэтому жителям приходится преодолевать 25–50 километров, чтобы приобрести необходимые лекарства.

"Это отличная возможность обеспечить доступ к медикаментам в отдаленных селах, таких как Петрилов, Гостей, Нижнев. Особенно это важно для людей, которые не могут самостоятельно выехать за лекарствами", — подчеркивает Мельник.

Как будет работать доставка

Уже определены все населенные пункты и места, куда будут доставлять лекарства с помощью дронов.

Доставленные медикаменты будут получать медицинские работники на месте.

"Все заказы будут индивидуальными — подписанными и маркированными для каждого пациента. Медсестра, которая получит лекарства в селе, разнесет их по адресам или пациенты смогут забрать их в амбулатории", — объясняет Мельник.

Доставка будет производиться в сотрудничестве с Тлумацким центром первичной медицинской помощи. Услуга будет абсолютно бесплатной для пациентов.

Ситуация с аптеками в селах

Как отметили в Минздраве, в настоящее время в украинских селах и пгт функционируют около 5 700 аптек и аптечных пунктов. Вместе с тем, в целом по стране остается более 20 000 сел, не имеющих таких пунктов.

Напомним, летом 2023 года Кабинет министров Украины разрешил продавцам лекарства создавать мобильные аптечные пункты. Это нововведение было принято за счет внесения изменений в лицензионные условия по производству, оптовой и розничной торговле лекарствами.

Также "Укрпочта" получила лицензию на продажу лекарственных средств в существующих почтовых стационарных или мобильных отделениях для запуска проекта "Укрпочта-Лекарства" на деоккупированных и прифронтовых территориях.