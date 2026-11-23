В Украине продолжает действовать льгота по коду "245", позволяющая бизнесу и обычным гражданам завозить или заказывать из-за границы энергетическое оборудование без уплаты пошлин и налога на добавленную стоимость. Согласно законам № 4698-IX и № 4710-IX, принятым в начале декабря 2025 года, это правило будет работать до 1 января 2029 года.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на пресс-службу ДМС.

Таможенники напоминают, что не платить таможенные платежи можно как тогда, когда человек или компания сама везет технику через границу, так и при доставке по почте или экспресс-отправлению. Единственное исключение касается происхождения товара – льгота не работает для оборудования, которое изготовили в стране-агрессорке или везут оттуда.

Какое оборудование пускают без пошлины, а за что придется заплатить

Освобождение от таможенных платежей относится к трем видам техники, необходимой для автономного света и питания.

Мощные электрогенераторы. Без пошлины и НДС оформляют бензиновые и газовые генераторные установки с поршневым двигателем с искровым зажиганием мощностью свыше 7,5 кВ·А - это коды УКТВЭД 8502 20 40 90 (от 7,5 до 375 кВ·А), 8502 20 63 50 8502 20 80 90 (свыше 750 кВ·А).

Ветрогенераторы и аккумуляторы. Льгота действует на ветроэнергетические установки (код 8502 31 00 00 УКТВЭД), а также на литий-ионные и литий-полимерные аккумуляторы подкатегории 8507 60 00 00 УКТВЭД, в частности литий-кобальтовые, литий-ман- литий-никель-манган-кобальт-оксидный.

Товары без льгот. Освобождение от налогов не распространяется на более слабые генераторы мощностью менее 7,5 кВ·А, а также на зарядные станции и павербанки мощностью менее 300 Вт — при растаможке за них придется уплатить ввозную пошлину и НДС на общих условиях.

Напомним, ранее сообщалось, что с начала 2026 г. Украина получила 5050 единиц энергетического оборудования от международных партнеров. Среди переданной помощи — генераторы, трансформаторы, блочно-модульные котельные, когенерационные установки и котлы, а еще более 970 единиц должны поступить в ближайшее время.