В Украине дорожает фуражная кукуруза

В Украине на этой неделе наблюдается рост цен на фуражную кукурузу нового урожая.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на "АПК-Информ".

Повышающая динамика обусловлена активным спросом трейдеров, ростом цен на экспортном рынке и ограниченным предложением зерновой из-за сдерживания продаж аграриями.

По состоянию на 26 сентября цены спроса на кукурузу нового урожая преимущественно колеблются в пределах 8600–9800 грн/т СРТ, что на 100–200 грн/т выше, чем в начале недели.

Кроме того, с начала месяца в украинских глубоководных портах наблюдался умеренный рост закупочных цен на фуражную кукурузу.

Оно происходит за счет крайне ограниченного предложения на фоне исчерпанных переходных запасов и задержек уборочной кампании, а также активного спроса экспортеров, имевших срочную необходимость в формировании экспортных партий необходимых объемов.

Так, в портах Одессы в течение рассматриваемого периода цены спроса на фуражную кукурузу выросли на 8-9 USD/т (или 4-5%), и по состоянию на 25 сентября 2025 г. озвучиваются в пределах 203-215 USD/т CPT-порт.

Напомним, еще в середине сентября в Украине наблюдалось снижение цен на фуражную кукурузу нового урожая.