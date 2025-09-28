Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,49

+0,08

EUR

48,71

+0,05

Наличный курс:

USD

41,45

41,38

EUR

48,90

48,72

Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

В Украине дорожает фуражная кукуруза

кукуруза
Цена обусловлена обусловленным активным спросом трейдеров / Freepik

В Украине на этой неделе наблюдается рост цен на фуражную кукурузу нового урожая.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на "АПК-Информ".

Повышающая динамика обусловлена активным спросом трейдеров, ростом цен на экспортном рынке и ограниченным предложением зерновой из-за сдерживания продаж аграриями.

По состоянию на 26 сентября цены спроса на кукурузу нового урожая преимущественно колеблются в пределах 8600–9800 грн/т СРТ, что на 100–200 грн/т выше, чем в начале недели.

Кроме того, с начала месяца в украинских глубоководных портах наблюдался умеренный рост закупочных цен на фуражную кукурузу.

Оно происходит за счет крайне ограниченного предложения на фоне исчерпанных переходных запасов и задержек уборочной кампании, а также активного спроса экспортеров, имевших срочную необходимость в формировании экспортных партий необходимых объемов.

Так, в портах Одессы в течение рассматриваемого периода цены спроса на фуражную кукурузу выросли на 8-9 USD/т (или 4-5%), и по состоянию на 25 сентября 2025 г. озвучиваются в пределах 203-215 USD/т CPT-порт.

Напомним, еще в середине сентября в Украине наблюдалось снижение цен на фуражную кукурузу нового урожая.

Автор:
Татьяна Гойденко