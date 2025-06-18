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В Украине дорожает ранняя капуста: цены втрое выше, чем в прошлом году
В Украине за последние дни заметно выросла стоимость ранней капусты. Причиной такого скачка стала сезонная смена предложения.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.
Причины удорожания
Основной причиной подорожания в данном сегменте стал сезонный фактор, когда данная продукция ранних сортов в хозяйствах фактически закончилась, а капуста более поздних сортов еще в продажу не поступила.
При этом спрос на капусту на сегодняшний день достаточно высок, что также провоцирует ценовой рост в данном сегменте.
Какие цены
По данным аналитиков, сейчас цены на капусту варьируются в диапазоне 10-20 грн/кг, что в среднем на 29% дороже, чем в конце прошлой недели.
Отметим, что капуста урожая 2025 года на рынке Украины уже стоит в среднем в 2,9 раза дороже, чем в середине июня прошлого года .
"Однако игроки рынка не исключают, что уже в ближайшее время на рынок может вернуться понижающий ценовой тренд, как только производители массово приступят к уборке урожая капусты средних сортов", — подчеркивают аналитики.
Цены на овощи
В Украине зафиксировано резкое удорожание картофеля урожая в прошлом году. Цены выросли из-за сокращения предложения на рынке и завершения сезона реализации старой продукции.
Стоимость прошлогоднего картофеля в Украине колеблется от 18–28 грн/кг.
Также на украинском рынке сохраняются рекордно высокие цены на свеклу, несмотря на поступление нового урожая. Аналитики объясняют ситуацию ограниченным предложением местных хозяйств и стабильно высоким спросом со стороны покупателей.
Стоимость свеклы прошлогоднего урожая составляет от 25 до 33 грн/кг. Цены на продукцию нового урожая колеблются в пределах 32–40