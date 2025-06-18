В Украине дорожает ранняя капуста: цены втрое выше, чем в прошлом году

В Украине за последние дни заметно выросла стоимость ранней капусты. Причиной такого скачка стала сезонная смена предложения.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

Причины удорожания

Основной причиной подорожания в данном сегменте стал сезонный фактор, когда данная продукция ранних сортов в хозяйствах фактически закончилась, а капуста более поздних сортов еще в продажу не поступила.

При этом спрос на капусту на сегодняшний день достаточно высок, что также провоцирует ценовой рост в данном сегменте.

Какие цены

По данным аналитиков, сейчас цены на капусту варьируются в диапазоне 10-20 грн/кг, что в среднем на 29% дороже, чем в конце прошлой недели.

Отметим, что капуста урожая 2025 года на рынке Украины уже стоит в среднем в 2,9 раза дороже, чем в середине июня прошлого года .

"Однако игроки рынка не исключают, что уже в ближайшее время на рынок может вернуться понижающий ценовой тренд, как только производители массово приступят к уборке урожая капусты средних сортов", — подчеркивают аналитики.

Цены на овощи

В Украине зафиксировано резкое удорожание картофеля урожая в прошлом году. Цены выросли из-за сокращения предложения на рынке и завершения сезона реализации старой продукции.

Стоимость прошлогоднего картофеля в Украине колеблется от 18–28 грн/кг.

Также на украинском рынке сохраняются рекордно высокие цены на свеклу, несмотря на поступление нового урожая. Аналитики объясняют ситуацию ограниченным предложением местных хозяйств и стабильно высоким спросом со стороны покупателей.

Стоимость свеклы прошлогоднего урожая составляет от 25 до 33 грн/кг. Цены на продукцию нового урожая колеблются в пределах 32–40